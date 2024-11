Τηλεφωνική επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Ουκρανίας

«Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις και την επέκταση της διμερούς συνεργασίας και βοήθειας», αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα.

?? conversation between FM George Gerapetritis & #Ukraine FM Andrii Sybiha @andrii_sybiha

????FM reiterated #Greece’s unwavering support for #Ukraine’s sovereignty &territorial integrity. Discussions focused on latest developments and expansion of bilateral cooperation& assistance pic.twitter.com/9soq7rswD0