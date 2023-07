Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μπάιντεν: Σκοπός η ενίσχυση της συνεργασίας σε Ενέργεια και Άμυνα - Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε σήμερα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του. Οι ηγέτες υπογράμμισαν τις στενές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής αμυντικής μας συνεργασίας ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ, των προσπαθειών για εμβάθυνση των οικονομικών μας δεσμών και των διαρκών δεσμών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών μας. Δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεών μας σε όλο το φάσμα των κοινών προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο».

Σε ανάρτηση στο Twitter, στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είχα τη χαρά να μιλήσω με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σήμερα. Συζητήσαμε για τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, την εμβάθυνση των οικονομικών μας δεσμών και την αμέριστη υποστήριξη προς την Ουκρανία» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Όπως είπα στην ομιλία μου στο Κογκρέσο των ΗΠΑ: η εταιρική μας σχέση είναι τόσο μακρά όσο και διαρκής».

Had the pleasure to speak with @POTUS today. We discussed Greece's role as a pillar of stability and security in the region, our deepening economic ties and unwavering support for Ukraine. As I said in my address to the US Congress: our partnership is as long as it is enduring.