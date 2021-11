Τηλεφωνική επικοινωνία Νούλαντ-Δένδια για τα Δυτικά Βαλκάνια - Το μήνυμα της υφ. Εξωτερικών των ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως σημείωσε η κ. Νούλαντ σε ανάρτηση της στο Twitter, «μίλησα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια για τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για την ηγεσία της».

Spoke today with Greek Foreign Minister @NikosDendias about Greece’s steadfast support for European integration of the Western Balkans. We thank Greece for its leadership.