Την κλήση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη ζητά η αντιπολίτευση στην εξεταστική - Real.gr

Την κλήση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη ζητά η αντιπολίτευση στην εξεταστική
Την κλήση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη ζητά η αντιπολίτευση στην εξεταστική

11:56, 25/09/2025
Ν.Δ: Σε ένα μήνα θα επανεξετάσουμε τον κατάλογο μαρτύρων
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Την κλήση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη ζητά η αντιπολίτευση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από τη χθεσινή κατάθεση του τέως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα ότι η απόλυσή του από τον οργανισμό δρομολογήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου και τον κ. Γιώργο Μυλωνάκη λόγω δυσλειτουργιών που προέκυψαν στην συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και ζήτησαν την άμεση κλήτευση για κατάθεση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Στη χθεσινή του κατάθεση ο κ. Σαλάτας τόνισε ότι : “Ο κ. Μυλωνάκης μου είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε, έτσι, αντιπαλότητες με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μου είπε να μην έχουμε διαφωνίες με την ευρωπαϊκή εισαγγελία”.

Πέραν αυτών ο κ. Σαλάτας κατήγγειλε ότι η έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας κατευθύνθηκε από την διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου η οποία – όπως είπε – έχει υποπέσει σε βαρύτατα ποινικά αδικήματα. Πάντως, η αντιπολίτευση δεν ζήτησε την κατα προτεραιότητα εξέταση της κα Τυχεροπούλου.

Από την πλευρά της πλειοψηφίας ο Μακάριος Λαζαρίδης απέρριψε την πρόταση της αντιπολίτευσης λέγοντας μεταξύ άλλων “παρακολουθούμε μια παρελκυστική τακτική από την αντιπολίτευση για να καθυστερήσει η πορεία της έρευνας. Έχουμε τονίσει ότι εμείς θέλουμε να μιλάμε για την ουσία.

Είναι εντυπωσιακό ότι από όσα είπε ο κ. Σαλάτας το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα έμειναν σε μια μονόλεπτη επικοινωνία με τον κ. Μυλωνάκη. Τι προέκυψε χθες. Προέκυψαν οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κομμάτων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση αυτή ίσως να μην είχε βγει στην επιφάνεια αν δεν υπήρχε σύγκρουση επιχειρηματικών συμφερόντων. Μόνο το ΚΚΕ το επισήμανε. Επίσης προέκυψε ότι η κα Τυχεροπουλου κατεύθυνε τις έρευνες. Αποδείχθηκε επίσης ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που άνοιξε τις πόρτες για έρευνα ήδη από το 2019 και για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό τόνισε το Μαξίμου στον κ. Σαλάτα. Να υπάρξει αγαστή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και αυτό έγινε. Εμείς προτείνουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα των περιόδων 2015-19 και 2019-2025 και στην συνέχεια σε περίοπου ενάμιση μήνα να συζητήσουμε την κλήση νέων μαρτύρων”.

