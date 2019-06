Τις βασικές προτεραιότητες της ΝΔ για τη ναυτιλία παρουσίασε ο τομεάρχης Ναυτιλίας του κόμματος Γιάννης Πλακιωτάκης

Αναβαθμισμένο ανταγωνιστικό υπουργείο Ναυτιλίας, αύξηση του εργατικού δυναμικού στα πλοία, αναβάθμιση του ελληνικού νηολογίου, αξιοποίηση των 10 μεγάλων λιμανιών και ισχυρή δημόσια ναυτική εκπαίδευση με παράλληλη λειτουργία της ιδιωτικής, θα είναι μερικές από τις προτεραιότητες της ΝΔ, αν μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, τόνισε σήμερα ο τομεάρχης ναυτιλίας της ΝΔ Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Ιδρύματος Ευγενίδου Greek Shipping Summit με θέμα: "2020: The Wind of Change in Global Shipping".