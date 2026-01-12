Μαρινάκης για Καρυστιανού: Το «ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς» κόστισε στη χώρα 120 δισ. ευρώ - Real.gr

Για την Μαρία Καρυστιανού και την δημιουργία πολιτικού κόμματος από την ίδια ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Δευτέρα, λέγοντας πως το «ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς» κόστισε στη χώρα 120 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα ερωτηθείς για προθέσεις της κ. Καρυστιανού να δημιουργήσει κόμμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε τα εξής:

«Δεν ανησυχούμε. Αναμένουμε. Για να αντιπαρατεθούμε με κάποιον πρέπει να κάνει κόμμα, θέσεις, πρόσωπα. Αντιπαράθεση στο κενό δεν υφίσταται, ούτε επί υποθετικών κομμάτων. Ευτυχώς για τη χώρα σήμερα, δυστυχώς για όσα περάσαμε πριν από 10 χρόνια το «ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς», κόστισε περίπου 120 δις ευρώ, 33 νέους φόρους, τα πιο διχαστικά διλήμματα, την κορύφωση της μαζικότερης φυγής νέων στο εξωτερικό, Μαξίμου που παρέμβαινε στη δικαιοσύνη. Αυτούς τους δοκιμάσαμε. Από εκεί και πέρα όλοι μας θα κριθούμε από την αποτελεσματικότητα του έργου μας».