Το KKE για τη Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου - Real.gr

«Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι πολλαπλά εκτεθειμένη αφενός γιατί απέκρυψε κι αφετέρου γιατί προσπαθεί να δικαιολογήσει τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση και περιλαμβάνει τα δυνητικά όρια ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επί της ουσίας πρόκειται για αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αποδεικνύει ότι οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου είναι μέρος των έντονων ανταγωνισμών και παζαριών των αστικών τάξεων στην περιοχή, στο πλαίσιο των γενικότερων ιμπεριαλιστικών διευθετήσεων», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και επισημαίνει:

«Η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου προστίθεται στις αξιώσεις της Τουρκίας και της Λιβύης και τονίζει ότι η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς εμπλέκει τη χώρα και τον λαό σε περιπέτειες».

«Επιπλέον, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις θέσεις του ΚΚΕ, το οποίο αντιτάχθηκε στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, που στηρίζεται σε μειωμένη επήρεια των ελληνικών νησιών, χωρίζει στη μέση τη Ρόδο και “διαγράφει” το Καστελόριζο, σε μια περιοχή που βρίσκεται στο στόχαστρο των τουρκικών διεκδικήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.