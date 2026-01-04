To ΚΚΕ για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη - Real.gr

Σε ανακοίνωσή του για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει:

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην μακρά του πορεία στη δημοσιογραφία, αρχικά με πρωτοποριακές εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση και πολύ περισσότερο στη συνέχεια μέσα από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 με την οποία συνδέθηκε για δεκαετίες, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα. Η επιτυχία και η καταξίωση της δουλειάς του ήταν το αποτέλεσμα της προσήλωσής του στην ανάδειξη της καθημερινότητας του λαού, καθιστώντας τον έναν εκ των πλέον δημοφιλών δημοσιογράφων.

Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους, συγγενείς και συναδέλφους».