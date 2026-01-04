Quantcast
To ΚΚΕ για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη - Real.gr
real player

To ΚΚΕ για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

22:19, 04/01/2026
To ΚΚΕ για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Σε ανακοίνωσή του για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει:

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην μακρά του πορεία στη δημοσιογραφία, αρχικά με πρωτοποριακές εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση και πολύ περισσότερο στη συνέχεια μέσα από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 με την οποία συνδέθηκε για δεκαετίες, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα. Η επιτυχία και η καταξίωση της δουλειάς του ήταν το αποτέλεσμα της προσήλωσής του στην ανάδειξη της καθημερινότητας του λαού, καθιστώντας τον έναν εκ των πλέον δημοφιλών δημοσιογράφων.

Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους, συγγενείς και συναδέλφους».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για το πρόβλημα σε συχνότητες του FIR Αθηνών

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για το πρόβλημα σε συχνότητες του FIR Αθηνών

15:09 05/01
Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση ο 67χρονος που καταγγέλθηκε για κακοποίηση ζώου

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση ο 67χρονος που καταγγέλθηκε για κακοποίηση ζώου

15:00 05/01
Ολλανδία: Το χιόνι προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες

Ολλανδία: Το χιόνι προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες

14:45 05/01
Η στιγμή της άφιξης του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης - Δείτε LIVE

Η στιγμή της άφιξης του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης - Δείτε LIVE

14:31 05/01
Timothée Chalamet: Δηλώνει δημόσια την αγάπη του για την Kylie Jenner

Timothée Chalamet: Δηλώνει δημόσια την αγάπη του για την Kylie Jenner

14:30 05/01
Βενεζουέλα: Παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στην Ελβετία μετά την αιχμαλώτισή του από τις ΗΠΑ

Βενεζουέλα: Παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στην Ελβετία μετά την αιχμαλώτισή του από τις ΗΠΑ

14:29 05/01
ΕΣΗΕΑ για Γιώργο Παπαδάκη: Η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη

ΕΣΗΕΑ για Γιώργο Παπαδάκη: Η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη

14:20 05/01
Ισραήλ: Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα σε ξένους δημοσιογράφους χωρίς συνοδεία λόγω της κατάστασης ασφαλείας

Ισραήλ: Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα σε ξένους δημοσιογράφους χωρίς συνοδεία λόγω της κατάστασης ασφαλείας

14:15 05/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved