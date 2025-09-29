Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Real.gr

Η τροπολογία που ψήφισε πρόσφατα το ελληνικό κοινοβούλιο για την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου από όσους εισέρχονται στη χώρα παράνομα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου Βόρειας Αφρικής - Κρήτης άλλαξε το παιχνίδι στη θάλασσα νοτίως της Κρήτης.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Από εκεί που οι βάρκες έφερναν κυρίως οικονομικούς μετανάστες, τον Σεπτέμβριο, μετά την ψήφιση δηλαδή της τροπολογίας η σύνθεση των επιβατών των σκαφών που φτάνουν στην Κρήτη δείχνει σαφή μετατόπιση προς ανθρώπους με προσφυγικό προφίλ.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, σχεδόν οι μισοί (47%) από όσους έφτασαν στην Ελλάδα δια θαλάσσης προέρχονταν από την Αίγυπτο. Ένα ακόμη 17% ήταν πολίτες Μπαγκλαντές, Πακιστάν και άλλων χωρών της Ασίας οι οποίοι είχαν στοιχεία πολιτών που δεν δικαιούνται άσυλο , ενώ μόλις το 36% είχε προσφυγικό προφίλ με προέλευση από το Σουδάν .

Μετά την ψήφιση της τροπολογίας, η σύνθεση διαφοροποιήθηκε θεαματικά. Τον Σεπτέμβριο το 70% των αφίξεων αφορούσε Σουδανούς, το 10% πολίτες Ερυθραίας, οι οποίοι επίσης έχουν προσφυγικό προφίλ και δικαιούνται διεθνούς προστασίας ενώ μόλις το 20% ήταν Αιγύπτιοι και προερχόμενοι από χώρες της Ασίας. Κατά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η αριθμητική αυτή μετατόπιση δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως συνδέεται απολύτως όχι απλώς με την ψήφιση της τροπολογίας αλλά και τη διαπίστωση εκ μέρους των κυκλωμάτων ότι η Ελλάδα εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα όσα ψηφίστηκαν στη Βουλή τόσο σε σχέση με την τροπολογία όσο και με το νομοσχέδιο το οποίο ποινικοποίησε την παραμονή στη χώρα για όσους εισέρχονται παράνομα.

Υψηλόβαθμη πηγή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υποστήριξε ότι «τα κυκλώματα αλλάζουν αμέσως τακτική, προσπαθώντας να εντοπίσουν ποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα, αν και καταφέρνει να μειώσει τις ροές, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με οργανωμένα δίκτυα που διαθέτουν ταχύτητα, ευελιξία και γνώση του θεσμικού πλαισίου” . Η ίδια πηγή έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι τις τελευταίες ημέρες οι αρχές της Λιβύης συνεργάζονται άψογα και ενεργούν στο πεδίο , συγκρατώντας πολλές βάρκες εντός των λιβυκών θαλάσσιων συνόρων.

Τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δείχνουν ότι παρά τις όποιες εξάρσεις σε συγκεκριμένες ημέρες , ο συνολικός αριθμός των αφίξεων παραμένει μειούμενος.

Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 2.574 νέες αφίξεις, τον Ιούλιο 3.534, ενώ τον Αύγουστο οι αριθμοί κατέρρευσαν: μόλις 674. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου είχαν φτάσει 1.469. Μιλώντας στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι για να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά, αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρώτες δέκα ημέρες του Ιουλίου καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις — περισσότερες δηλαδή από όσες μαζί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Η κυβέρνηση ερμηνεύει τα στοιχεία αυτά ως ξεκάθαρο αποτέλεσμα της πολιτικής «αποτροπής και επιστροφών», αλλά και του σήματος που στέλνεται ότι η παράνομη είσοδος δεν μπορεί πλέον να αποτελεί δρόμο παραμονής στην Ελλάδα.

Νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Το πρωί της Τρίτης στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο κ. Πλεύρης θα παρουσιάσει το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση το οποίο έρχεται λίγο διάστημα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και φιλοδοξεί να ολοκληρώσει το πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής.

Το νομοσχέδιο κινείται σε τρεις άξονες:

1. Απλοποίηση ανανεώσεων αδειών διαμονής

Σήμερα υπάρχουν 510.000 ενεργές άδειες και 290.000 αιτήσεις σε εκκρεμότητα, οι περισσότερες για ανανεώσεις. Οι καθυστερήσεις έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε πολίτες και δημόσια διοίκηση. Με το νέο πλαίσιο επιδιώκεται πιο απλή και γρήγορη εξέταση, ώστε να πάψει να διαιωνίζεται ένα φαινόμενο που τροφοδοτεί αβεβαιότητα και παραβατικότητα.

2. Στοχευμένη προσέλκυση εργατικών χεριών

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε αγροτικές καλλιέργειες, κατασκευές και τουρισμό είναι ήδη ορατή. Το σχέδιο προβλέπει τη χρήση εταιριών μίσθωσης προσωπικού, απλοποιημένες διαδικασίες σε προξενεία και εισαγωγή «έξυπνων βίζων» για εξειδικευμένους εργαζόμενους, φοιτητές ή γιατρούς. Σε στρατηγικές επενδύσεις θα λειτουργεί fast track είσοδος για όσους χρειάζονται άμεσα, με σαφείς όρους και χρονικά όρια. «Η ενίσχυση των νόμιμων διαύλων θα μας επιτρέψει να αποφασίζουμε εμείς ποιοι θα έλθουν, πότε και για πόσο, κι όχι τα κυκλώματα», σημειώνει κυβερνητική πηγή.

3. Αξιοποίηση προσφύγων με άσυλο

Κάθε χρόνο 20.000 έως 25.000 άτομα αποκτούν άσυλο στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα πολλοί βασίζονταν σε επιδόματα ή έφευγαν στο εξωτερικό. Το νέο πλαίσιο στοχεύει να τους εντάξει στην αγορά εργασίας μέσω της δραστικής μείωσης των επιδομάτων και της δημιουργίας προγραμμάτων απασχόλησης. Με αυτό τον τρόπο, η χώρα θα καλύψει ανάγκες σε κρίσιμους τομείς, ενώ όσοι παραμένουν με άσυλο θα πρέπει να εργαστούν και να σταθούν στα πόδια τους.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται και διακρατικές συμφωνίες με χώρες προέλευσης, οι οποίες θα δέχονται πίσω πολίτες τους που εισήλθαν παράνομα, ενώ θα ενισχύεται ταυτόχρονα η νόμιμη οδός για όσους επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα.