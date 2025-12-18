Το παρασκήνιο της διαγραφής του ευρωβουλευτή Ν. Παππά μετά την επίθεση στον δημοσιογράφο Ν. Γιαννόπουλο: «Ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα...» - Real.gr

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, ο οποίος ξυλοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης ζήτησε εξηγήσεις από τον Νίκο Παππά και ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον ευρωβουλευτή εκτός της ευρωομάδας, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη», ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, με αίτημα τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή της, η ευρωομάδα της Left στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του κ. Παππά στην πολιτική ομάδα.

Η απόφαση για την αποπομπή του Νίκου Παππά δεν υπήρξε χωρίς αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης φέρεται να εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το περιστατικό, αλλά και για το πολιτικό κόστος μιας άμεσης διαγραφής στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

Νίκος Γιαννόπουλος για Νίκο Παππά: «Ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα, είναι επικίνδυνος»

Ο Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε από τον Νίκο Παππά, όταν ο δημοσιογράφος βρισκόταν μαζί με άλλους συναδέλφους του σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο στην πόλη του Στρασβούργου.

«Βρισκόμασταν στο εστιατόριο και μετά από μισή ώρα εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με τη δική του παρέα. Όταν θέλησα να φύγω, φόρεσα το μπουφάν μου, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά» είπε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Γύρισα πίσω να δω τι γίνεται και διαπίστωσα ότι μου το έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα… Έλεγε κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 χρονών».

«Του είπα μην τολμήσεις να με ξανακουμπήσεις και μου απάντησε πάμε έξω να λογαριαστούμε» πρόσθεσε ο δημοσιογράφος και διευκρίνισε ότι δεν πίστεψε ποτέ ότι ο ευρωβουλευτής θα τον χτυπούσε.

«Όταν περάσαμε το κατώφλι, ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου τα οποία με ανάγκασαν να πέσω κάτω» είπε ο Νίκος Γιαννόπουλος περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης από τον Νίκο Παππά.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Νίκου Γιαννόπουλου στο Action24:

Ο δημοσιογράφος, σε δημόσια ανάρτησή του, δήλωσε νωρίτερα ότι είναι καλά στην υγεία του και ευχαρίστησε για τη στήριξη που έλαβε, διευκρινίζοντας ότι δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις, σημειώνοντας ότι «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Νίκος Παππάς: «Είχα λάθος αντίδραση, δεν θα αναλύσω σε τι κατάσταση ήταν ο δημοσιογράφος»

Με ανάρτηση στα Instagram Stories του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, παραδέχεται μεν ότι αντέδρασε λάθος, αφήνει ωστόσο υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία ήταν ο δημοσιογράφος.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Παραδέχομαι ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε εμένα και θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής, ποτέ δεν ήμουν “αγαπημένος” των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Δεν με παραξενεύει λοιπόν το γεγονός ότι κάποιοι βιάστηκαν να με καταδικάσουν, πριν ακούσουν τη δική μου εκδοχή ή εξετάσουν τα πραγματικά γεγονότα. Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια ούτε τι συνέβη το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια κατάσταση βρισκόταν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει απόδοση ευθυνών όπου χρειάζεται».