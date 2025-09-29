Το ΠΑΣΟΚ έχει... νεύρα! - Real.gr

Καινούρια μέτωπα ανοίγουν στο κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις συνεχιζόμενες χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις

Της Μαριτίνας Ζαφειριάδου - ΠΗΓΗ: REALNEWS

«Μαλλιά κουβάρια» έχουν γίνει ξανά στο ΠΑΣΟΚ. Δεν πέρασαν παρά λίγα εικοσιτετράωρα από την …ευφορία που σκόρπισε στα στελέχη του η ΔΕΘ και η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος, και το ΠΑΣΟΚ σπαράσσεται ξανά στο εσωτερικό του. Αιτία, η δημοσκοπική στασιμότητα, που ούτε κατά διάνοια δεν επιτρέπει σε αυτή τη φάση, την αισιοδοξία που εκπέμπει το βασικό μήνυμα του κόμματος, περί πρώτου κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αφορμές, πολλές…

Στον χορό των φιλίων πυρών στο εσωτερικό του κόμματος, πρωταγωνιστούν κεντρικά στελέχη του και δη συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία εσωκομματική κάλπη για την ανάδειξη προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Οι προβληματισμοί τους, από την αδυναμία του κόμματος να κάνει το δημοσκοπικό άλμα που χρειάζεται, ως το ‘ξεκαθάρισμα’ των προθέσεων για τυχόν μετεκλογικές συνεργασίες, αγγίζουν αδιαμφισβήτητα μεγάλη μερίδα της βάσης του κόμματος. Από την άλλη, δύσκολα εξηγείται το timing που επελέγη, λίγο μετα τη ΔΕΘ και τα εύσημα που πήρε το κόμμα για την παρουσίαση κυβερνητικού προγράμματος με ρεαλιστικές κατά το ίδιο προτάσεις για κάθε μεγάλο ζήτημα της χώρας.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Παύλος Γερουλάνος, προειδοποιώντας τρόπον τινά ότι ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του το κόμμα για να αλλάξει το παιχνίδι δεν είναι άπλετος. «Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα είναι η ώρα», είπε, θέλοντας να δείξει ότι ακριβώς τη στιγμή που η ΝΔ φθίνει στις δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ κάπως βγαίνει κερδισμένο από τη ΔΕΘ, είναι η ώρα να κερδίσει και στην πράξη. Και αυτό, διότι ο ίδιος εκτιμά ότι σε λίγους μήνες το τοπίο είναι πιθανό να αρχίσει να θολώνει, ειδικά στον βαθμό που θα υπάρξουν νέα κόμματα στον δρόμο προς τις κάλπες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παύλος Γερουλάνος ζητά τη συνεδρίαση των οργάνων, ασκώντας εμμέσως κριτική για τη μη σύγκλησή τους, την πραγματοποίηση συνεδρίου και την κινητοποίηση των πάντων.

Την κριτική του περί μη σύγκλησης των οργάνων συμμερίζονται και στο επιτελείο του Χάρη Δούκα, ο οποίος πάντως αυτή την φορά παρενέβη στον δημόσιο διάλογο ζητώντας συνεδριακή απόφαση που θα δεσμεύει το κόμμα για μη συνεργασία με τη ΝΔ την επομένη των εκλογών. Στο επιχείρημα της πλευράς Ανδρουλάκη ότι ο πρόεδρος έχει πολλάκις δεσμευθεί για αυτό, συνεργάτες του δημάρχου Αθηναίων επιμένουν ότι μία συλλογική απόφαση είναι πάντα καλύτερη, ενώ πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας και για άνοιγμα στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος, όποτε και αν αυτό γίνει, ο Χάρης Δούκας θα κατεβάσει συγκεκριμένη πλατφόρμα, καθιστώντας εκ νέου εαυτόν, την επίσημη ‘εσωκομματική αντιπολίτευση’ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τη μεγαλύτερη αναστάτωση όμως προκάλεσαν οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου από το Κιλκίς, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την ευθύνη όχι να γίνει Κωνσταντοπούλου ή Καρυστιανού, αλλά να φέρει τα ζητήματα στη Βουλή και να απαιτήσει απαντήσεις. Τα λεγόμενά της, όταν αναπαράχθηκαν, προκάλεσαν σάλο, κάνοντας πολλά στελέχη του κόμματος να μιλούν για «αψυχολόγητη δήλωση» και σε κάθε περίπτωση «ακατανόητη» βολή στην Μαρία Καρυστιανού, που δεν είναι μία πολιτική αντίπαλος, αλλά μία μάνα που θρηνεί το παιδί της και έχει δικαίωμα να διεκδικεί την απονομή Δικαιοσύνης με όποιον τρόπο επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση, στελέχη του κόμματος τόνιζαν πως η κ.Καρυστιανού είναι πολίτης και όχι αντίπαλο κόμμα, και ως εκ τούτου ουδείς νομιμοποιείται να τη στοχοποιεί.

Χαρακτηριστικά είναι όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης (ΟΡΕΝ), απαιτώντας τον δέοντα σεβασμό στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρηνούν. Σεβασμός σε ολους τους συγγενείς των θυμάτων, που περνούν μία πολύ μεγάλη περιπέτεια στη ζωή τους», είπε, με την Άννα Διαμαντοπούλου, πάντως, να μιλά λίγες ώρες αργότερα για ‘κοπτοραπτική’ που υπέστησαν οι δηλώσεις της. «Όπως όλοι οι Έλληνες και εγώ σέβομαι βαθιά και τον πόνο της κυρίας Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη», είπε (Παραπολιτικά 90,1), σημειώνοντας ότι σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο ευαίσθητοι πολίτες. Εξηγώντας, λοιπόν, τα λεγόμενά της έξι μέρες νωρίτερα, υποστήριξε ότι η κ.Καρυστιανού ηγείται μίας κίνησης διαμαρτυρίας για την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, με θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και στόχο τη διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί και δεν πρέπει, κατά την ίδια, να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας.

Βλέποντας ότι ακριβώς την ώρα που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την έξωθεν καλή μαρτυρία του κόμματος, μετά την εμφάνιση Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, και δη την εβδομάδα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης «εξέθεσε το κύρος της χώρας στις ΗΠΑ», όπως περιγράφουν τα όσα έγιναν με την ακύρωση της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, αντιθέτως το κόμμα μπαίνει ξανά σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Το γάντι σήκωσε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης που έσπευσε να απαντήσει δημοσίως, κάνοντας λόγο για δηλώσεις προς τη λάθος κατεύθυνση.

Στενοί συνεργάτες του προέδρου του κόμματος εξηγούσαν λίγο μετά ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε μία εντολή από τη βάση του ΠΑΣΟΚ, να αποτελέσει το κόμμα την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου και αυτό έκανε, παρουσιάζοντας κυβερνητικό πρόγραμμα από τη ΔΕΘ. Θυμίζοντας δε, ότι για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν τα στελέχη του κόμματος, τόνιζαν ότι δουλειά όλων την επομένη της παρουσίασής του, θα ήταν να το επικοινωνήσουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας, ώστε να γίνει κτήμα κάθε πολίτη. Αντ’ αυτού, μιλούν για ανθρώπους που «τραβάνε το χαλί» του κόμματος, ακριβώς τη στιγμή που είχε την ευκαιρία αυτό να κάνει το άλμα προς τα εμπρός και ενώ κάποιοι εξ αυτών συμμετείχαν στην εκπόνηση του προγράμματος και ξέρουν από πρώτο χέρι πόσα όργανα συνεκλήθησαν για αυτήν.