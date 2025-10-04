Το Πίρι Ρέις βγήκε από το λιμάνι της Σμύρνης προς το Αιγαίο - Real.gr

Απέπλευσε το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» από το λιμάνι της Σμύρνης, το βράδυ της Παρασκευής, και οδεύει προς το κεντρικο Αιγάιο, σύμφωνα με το στίγμα του πλοίου που κατέγραψε το marinetraffic.com.

Η έξοδος του πλοίου φέρεται να συνδέεται με την τουρκική Navtex που εκδόθηκε χθες, όπου αναφέρεται ότι από τις 4 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου το ωκεανογραφικό θα αποπλεύσει με κατεύθυνση το κεντρικό Αιγαίο δυτικά της Χίου και δυτικά της Λέσβου, για επιστημονικές έρευνες.

Ειδικότερα, η έρευνα περιλαμβάνει τόσο τουρκικά χωρικά ύδατα όσο και διεθνή ύδατα, αλλά επικαλύπτει επίσης περιοχές που εμπίπτουν εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής ευθύνης NAVTEX που διαχειρίζεται η Αθήνα.

Η ελληνική αντι-NAVTEX

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας με την έκδοση αντι- NAVTEX, από τον σταθμό Λήμνου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, και ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, όπου αναφέρεται ότι η τουρκική NAVTEX, είναι παράνομη, καθώς επιχειρεί να δεσμεύσει περιοχές που βρίσκονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

ZCZC LA13

021735 UTC OCT 25

LIMNOS STATION NAVWARN 165/25

NORTH AEGEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER IA68-0947/25 WHICH IS REFFERING TO SCIENTIFIC RESEARCH PART OF WHICH IS UNAUTHORISED

AS THE RELEVANT POSITIONS LIE OVER GREEK CONTINENTAL SHELF.

2. MOREOVER, A NUMBER OF THESE POSITIONS FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA,

WHERE LIMNOS NAVTEX STATION IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES THEREIN.

3. CANCEL THIS MESSAGE ON 142100Z OCT 25

NNNN