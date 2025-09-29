Το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη - Real.gr

Η συμμετοχή σε εταιρείες εξωτερικού η οποία τον έφερε αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη ξεχωρίζει από το «πόθεν έσχες» του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στη δήλωση για το 2023 φαίνονται οι συμμετοχές του στις αλλοδαπές εταιρείες Osios LLC και Pura Vita ενώ μένει να φανούν οι δηλώσεις των επομένων ετών για να διαπιστωθεί αν τελικά μεταβίβασε τις μετοχές.

Για το 2023 ο κ. Κασσελάκης δήλωσε εισόδημα 1.749 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α ενώ το χαρτοφυλάκιό του αποτιμάται σε 3,7 εκατομμύρια δολάρια.

Οι καταθέσεις του είναι περίπου 26.000 σε ελληνική τράπεζα και περίπου 5.500 δολάρια στην JP ΜΟRGAN. Στο πεδίο των ακινήτων ξεχωρίζουν η μονοκατοικία στις Σπέτσες, το διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις Η.Π.Α.

Αρκετά υψηλές είναι και οι δανειακές υποχρεώσεις του κ. Κασσελάκη που φτάνουν στα 1.655.368 δολάρια.