Το ρεπορτάζ της Realnews που «τρόμαξε» την Αγκυρα - Γιατί… θορυβήθηκαν από τη νέα στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο - Real.gr

Αναστάτωση προκάλεσε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Realnews για τις νέες στρατιωτικές ισορροπίες στο Αιγαίο και τη σαφή υπεροχή της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έναντι της τουρκικής.

Λογαριασμοί όπως αυτός («Mavi Vatan», δηλαδή «γαλάζια πατρίδα») ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη γραφική απεικόνιση του ρεπορτάζ της εφημερίδας, από το real.gr, για να το γνωστοποιήσει στους ακολούθους του.

Το real.gr είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ανάλογες δημοσιεύσεις, από άλλους λογαριασμούς, συμπεριέλαβαν και ερωτήματα προς το τουρκικό πεντάγωνο αν όσα αποκαλύπτει η Realnews είναι αληθινά.

Διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα της Realnews που υπογράφει ο Χρήστος Μαζανίτης:

Στις 27 Οκτωβρίου η Τουρκία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Βρετανία για την προμήθεια 20 ολοκαίνουργιων μαχητικών Eurofighter στην έκδοση Tranche 5, έναντι 10,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει ήδη έτοιμη την απάντησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, την προηγούμενη εβδομάδα στάλθηκε υπογεγραμμένη από τον Αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη η LOR for LOA (Letter of Request for Letter of Agreement – Επιστολή Ενδιαφέροντος για Επιστολή Συμφωνίας) για την αναβάθμιση επιπλέον 38 F-16 block 50 της Πολεμικής Αεροπορίας στην έκδοση block 70-Viper. Η LOR πέρασε και από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και πλέον, μετά τις υπογραφές από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και την έγκριση από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραληφθεί το προσεχές χρονικό διάστημα από το αρμόδιο τμήμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο θα εισηγηθεί εν συνεχεία προς το Κογκρέσο, ώστε να αποσταλεί η LOA. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στην «R» ότι το κόστος αναβάθμισης των 38 F-16 θα είναι πολύ φθηνότερο απ’ ό,τι αρχικά υπολογιζόταν. Και αυτό διότι επήλθε συμφωνία με τους Αμερικανούς ώστε να αγοράσουν τα απάρτια που προέκυψαν και προκύπτουν από την ήδη συμφωνημένη αναβάθμιση των πρώτων 82 F-16 Block 52+ και 52+ adv.

Η Ελλάδα, μέσω της ΕΑΒ, είναι συμπαραγωγός κατά 33% της ατράκτου των μαχητικών που αναβαθμίζονται. Συνεπώς, με την αγορά όλων των συστημάτων που απαιτούνται για τις αναβαθμίσεις από την αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία, υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση και δημιουργείται το δημοσιονομικό περιθώριο που χρειάζεται για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Στόχος είναι έως το 2030, όταν η Τουρκία θα παραλάβει τα πρώτα Eurofighter Typhoon Tranche 5 από τη Βρετανία, η Ελλάδα να μπορεί να παρατάξει έναν συμπαγή στόλο από 120 F16 Viper. Εκτός απροόπτου η επιστολή συμφωνίας (LOA) θα φτάσει μέσα στους επόμενους έξι μήνες και μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να έχει επικυρωθεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ. Οπως τα υπόλοιπα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, έτσι και τα επιπλέον 38 αναμένεται να αναβαθμιστούν στην ΕΑΒ.

Ο στόχος είναι το πρόγραμμα να ξεκινήσει στις αρχές του 2027 με την αναβάθμιση για το πρώτο μαχητικό να ξεκινά άμεσα, ώστε να πετάξει εν συνεχεία για τις ΗΠΑ για τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Επειτα, το πρώτο αναβαθμισμένο μαχητικό θα επιστρέψει και πάλι στην ΕΑΒ όπου θα αρχίσει η διαδικασία αναβάθμισης για τα υπόλοιπα 37. Κύριο μέλημα είναι να συνεχιστεί η υπάρχουσα γραμμή αναβάθμισης για την ολοκλήρωση του έργου που αφορά τα 82 F-16 στα τέλη του 2027.

Τεχνολογία 5ης γενιάς

Τα Viper έχουν χαρακτηριστεί και ως «mini F-35», μιας και ενσωματώνουν τεχνολογίες 5ης γενιάς σε ένα δοκιμασμένο πλαίσιο, κυρίως λόγω του ραντάρ AESA και των αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών. Διαθέτουν το προηγμένο ραντάρ APG-83 SABR (Scalable Agile Beam Radar), το οποίο παρέχει ανώτερη επίγνωση τακτικής κατάστασης (Situational Awareness), μεγαλύτερη εμβέλεια εντοπισμού, ταχύτερη στόχευση σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης και εμπλοκής πολλαπλών στόχων (αέρος-αέρος και αέροςεδάφους). Επίσης, έχει χαμηλότερο ηλεκτρομαγνητικό ίχνος, δηλαδή μικρότερη πιθανότητα εντοπισμού από τον αντίπαλο. Είναι εξοπλισμένα με μεγάλη κεντρική οθόνη (CPD – Center Pedestal Display) υψηλής ανάλυσης, η οποία επιτρέπει στους πιλότους να εκμεταλλεύονται πλήρως τα δεδομένα του ραντάρ AESA και του σκοπευτικού ατρακτιδίου (Targeting Pod), με σύστημα αυτόματης αποφυγής σύγκρουσης εδάφους (Auto GCAS), το οποίο σώζει ζωές πιλότων και με αναβαθμισμένους υπολογιστές αποστολής με ψηφιακό σύστημα ελέγχου πτήσης. Η δομική διάρκεια ζωής του αεροσκάφους επεκτείνεται στις 12.000 ώρες πτήσης.

Δύο μοίρες F-35

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «R», έχει αρχίσει να ωριμάζει η πρόθεση έγκαιρης ενεργοποίησης της προαίρεσης απόκτησης επιπλέον 20 μαχητικών F-35. Ηδη, οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει την πώληση 20+20 μαχητικών F-35 στην Ελλάδα με την τιμή να είναι «κλειδωμένη». Αυτό συμφωνήθηκε το 2024 και έτσι η Αθήνα μπορεί έως το 2030 να ενεργοποιήσει όποτε θέλει την απόφαση. Κάτι που προτίθεται να κάνει ώστε το 2032, που ολοκληρώνεται η φάση παραλαβής της πρώτης μοίρας των μαχητικών 5ης γενιάς, να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια η ροή, για να έχουν ολοκληρωθεί δύο μοίρες μέχρι το 2035 ή το 2036.

Στόχος είναι η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία να είναι η μοναδική χώρα της περιοχής που θα έχει τη δυνατότητα να παρατάξει δύο πάνοπλες μοίρες μαχητικών 5ης γενιάς, που θα συνεπικουρούνται από έναν συμπαγή στόλο μαχητικών 4,5 γενιάς. Παράλληλα, έχει σταλεί από το ΓΕΑ, με την έγκριση του ΣΑΓΕ, η μελέτη για την ολική αναβάθμιση της 117 Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα, που θα αποτελεί τη βάση των F-35. Μοναδική εκκρεμότητα είναι οι σχετικές υπογραφές για την ανάθεση του έργου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει να κατασκευάσει τον νέο διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης και τις νέες εγκαταστάσεις.

Το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί το επιτελείο της Πολεμικής Αεροπορίας είναι τι θα γίνει με τα Mirage 2000-5, για τα οποία η πρόθεση είναι να πωληθούν, ώστε να χρηματοδοτηθεί μέρος της αγοράς επιπλέον Rafale. Ο απώτερος σχεδιασμός της Π.Α., που είναι για το 2035, περιλαμβάνει τη διάθεση 40 Rafale, 40 F-35 και 120 Viper, ώστε να διατηρηθεί η αεροπορική υπεροχή έναντι της Τουρκίας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπολογιστούν σε αυτά και τα 32 F-16 Block 30 που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και για τα οποία σκέφτεται σοβαρά να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα μίνι αναβάθμισης με απάρτια που προκύπτουν από τα 52+ και 52+ advanced, τα οποία εκσυγχρονίζονται σε Viper.

Αυτή τη στιγμή η Αγκυρα διαθέτει περίπου 236 μη αναβαθμισμένα F-16, τα οποία υστερούν έναντι όλων των ελληνικών μαχητικών επί του πεδίου. Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία της Π.Α. δεν θέλει η Ελλάδα να ξαναβρεθεί στην εφιαλτική θέση του 2018. Τότε η Τουρκία φαινόταν ότι θα αγόραζε 100 F-35 και θα αναβάθμιζε τα F-16 της, ενώ η Π.Α. είχε διαθέσιμα μόλις 2 Mirage, δεν υπήρχε η πρόβλεψη προμήθειας F-35 ή Rafale και το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 ήταν στον αέρα. Επτά χρόνια μετά, η Τουρκία έχει παραμείνει στον ίδιο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών… στα χαρτιά. Τα νεότερα μαχητικά που διαθέτει η Αγκυρα είναι της έκδοσης block 50+.

Διαθέτει άλλες τρεις εκδόσεις, τις block 30, 40 και 50. Ωστόσο, αποτελεί κοινό μυστικό στο ΝΑΤΟ πως ένα σημαντικό μέρος αυτών των αεροσκαφών θεωρείται «γερασμένο» και σε υποδεέστερο επιχειρησιακό επίπεδο σε σύγκριση με τα πιο σύγχρονα μαχητικά (όπως τα ελληνικά Rafale και τα εκσυγχρονισμένα F-16 Viper). Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις 50 από τα τουρκικά F-16 είναι αξιόμαχα. Αυτός είναι και ο λόγος που η Τουρκία εξέφρασε το αίτημα απόκτησης από τις ΗΠΑ 40 νέων F-16 Viper και την προμήθεια κιτ αναβάθμισης για άλλα 80 μαχητικά – ένα πρόγραμμα που έχει «παγώσει».

Το ΚΑΑΝ

Μπροστά στο αεροπορικό αδιέξοδο που βρέθηκε η Τουρκία, η επιλογή των Eurofighter ήταν μάλλον μονόδρομος, αφού και το εγχώριας ανάπτυξης μαχητικό ΚΑΑΝ προχωρά μεν, όμως όχι με τους επιθυμητούς ρυθμούς. Η τουρκική πολεμική αεροπορία καίγεται για αεροσκάφη… χθες! Ετσι, ενώ τρέχει η παραγγελία για τα 20 νέα μαχητικά από τη Βρετανία στην πιο σύγχρονη έκδοση Tranche 5 (σ.σ.: αυτή τη στιγμή παράγεται η Tranche 4) ήρθε σε συμφωνία με Κατάρ και Ομάν για την άμεση παραλαβή 12 μεταχειρισμένων από το απόθεμά τους, έκδοσης Tranche 3.

To κυρίως ζητούμενο είναι να αποκτήσει επιχειρησιακά αεροσκάφη με ραντάρ AESA που θα μπορούν να εκτοξεύουν τους πυραύλους αέρος-αέρος Meteor, εμβέλειας έως 200 χλμ. και τους αέρος-εδάφους Brimstone, που κατασκευάζονται επίσης από την ίδια κοινοπραξία των Meteor. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μαχητικά, διαθέτει περίπου 50 F-4 Phantom, από τα οποία εκτιμάται ότι το πολύ 20 είναι αξιόμαχα. Η παραλαβή των πρώτων Eurofighter από την Τουρκία θα σημάνει και το επιχειρησιακό τέλος των τουρκικών Phantom, ενώ η έδρα των νέων δικινητήριων μαχητικών προβλέπεται να είναι το Εσκισεχίρ.

