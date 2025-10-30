Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα.

Η νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναμένεται να εγκατασταθεί στην ανακαινισμένη πρεσβευτική κατοικία.

Η άφιξή της στην Αθήνα προγραμματίζεται για το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, πιθανόν με ιδιωτική πτήση, και ήδη οι πρώτες εκδηλώσεις προς τιμήν της έχουν διοργανωθεί.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει σταλεί ήδη σε επιχειρηματίες, πολιτικούς και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες, η νέα πρέσβης θα είναι οικοδέσποινα μιας λαμπρής εκδήλωσης αφιερωμένης στα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η βραδιά, που απαιτεί επίσημο ένδυμα (black tie), θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με κοκτέιλ, θα συνεχιστεί με την τελετή και το δείπνο, ενώ από τις 10 έως τις 12 τα μεσάνυχτα θα ακολουθήσει χορός.

Οι καλεσμένοι, μέσω της πρόσκλησης, μπορούν να επιλέξουν το γεύμα τους ανάμεσα σε τρεις επιλογές: μοσχαρίσιο φιλέτο μαγειρεμένο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη της βραδινή έξοδος στην Αθήνα θα γίνει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον οποίο έχει ήδη συναντηθεί στο παρελθόν, ενώ είχε διασκεδάσει με τα τραγούδια του και στο gala του οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο.

Οι προσκλήσεις έχουν σταλεί απ’ ευθείας από την πρεσβεία των ΗΠΑ για το καλωσόρισμα της νέας Κίμπερλι Γκιλφόιλ και στη βραδιά αναμένεται να δώσουν το «παρών» αρκετοί Έλληνες φίλοι της.

Η Ελένη Μπούση, μία φίλη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ.

«Θαυμάζω την Κίμπερλι γιατί δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Όταν τη βλέπεις, βλέπεις μια όμορφη γυναίκα και λες “θα έχει μυαλό;” Κι όμως, είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα, είναι εισαγγελέας, δικηγόρος και πολιτική σχολιάστρια. Θέλω να της δώσετε μία ευκαιρία να σας αποδείξει πως πραγματικά είναι διανοούμενη και έχει πολλή αγάπη για την Ελλάδα.

Θα το δείτε και θα συγκινηθείτε με αυτό που είπε για την ημέρα του «Όχι». Αν ρωτήσετε πολλά παιδιά τι σημαίνει η 28η Οκτωβρίου, θα πουν ότι είναι μία μέρα που δεν πάμε στο σχολείο για να κάνουμε παρέλαση. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει μελετήσει την ελληνική ιστορία και της αρέσει πολύ. Πρέπει να της δώσετε μία ευκαιρία, όπως δώσατε στον Γιώργο Τσούνη (σ.σ. τον προηγούμενο πρέσβη)», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα παραστώ στις εκδηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα. Την εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί είναι μία πολύ έξυπνη κοπέλα, πολύ διπλωμάτης και αν της δοθεί η ευκαιρία από την Ελλάδα, θα κάνει πολλά πράγματα», πρόσθεσε.