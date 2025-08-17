Γεωργιάδης: To χιουμοριστικό βίντεο με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για το 1566 - «Το σενάριο το έγραψα εγώ» - Real.gr

Quantcast
12:10, 17/08/2025
Ένα χιουμοριστικό βίντεο για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης με θέμα την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1566 για τα θέματα υγείας, ανήρτησε στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως σημειώνει, το βίντεο δημιούργησε μια «μικρή ομάδα ταλαντούχων παιδιών» ενώ το σενάριο ήταν «100% δικό μου όπως θα διαπιστώσετε».

«Και μην ξεχνάτε, 1566 ο δωρεάν για όλους τηλεφωνικός αριθμός για τα θέματα της Υγείας λειτουργεί, έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 40.000 ανθρώπους σε ένα μήνα και οι δυνατότητες του συνεχώς μεγαλώνουν. Από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν να συνδέονται και τα τηλεφωνικά ραντεβού για τα Νοσοκομεία, έως τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν συνδεθεί όλα!» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

