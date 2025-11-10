«Το σύμπτωμα» - Αρθρο του Δημήτρη Μιχαλέλη - Real.gr

Η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ προφανώς και αυτοτελώς αποτελεί ένα σκάνδαλο. Κάτι που, όμως, δεν είναι η ασθένεια, αλλά το σύμπτωμα.

Η άποψη του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛΕΛΗ - ΠΗΓΗ: Realnews

Οπως συμπτώματα της ίδιας ασθένειας, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση, έχουμε δει πλειστάκις να εμφανίζονται στην πολιτικοκοινωνική σκηνή. Επί παραδείγματι, άλλο ένα παρεμφερές σύμπτωμα είναι η περίπτωση των ΕΛΤΑ. Ούτε εξαντλούνται ούτε περιορίζονται σε αυτές τις δύο περιπτώσεις τα συμπτώματα. Αλλωστε, η πραγματική ασθένεια είναι τόσο βαριά, που αν δεν υποβληθεί ο πολιτικοκοινωνικός ιστός σε μακροχρόνια και βαριά θεραπεία… τότε δεν υπάρχει περίπτωση μόνιμης ίασης.

Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να παρατηρούνται εκλάμψεις, όπως συμβαίνει με όλους τους ασθενείς που πάσχουν από βαριές και μόνιμες ασθένειες. Μια τέτοια έκλαμψη ήταν η αλματώδης πρόοδος και ο εκσυγχρονισμός της κρατικής/δημόσιας βιτρίνας μέσω της ψηφιοποίησης και του gov.gr.

Αυτά όμως δεν θεράπευσαν την ασθένεια: την ημιπληγία του δημόσιου τομέα και το μόνιμο κώμα στο οποίο βρίσκεται η πλειονότητα των κρατικών λειτουργιών. Ενός κράτους που επιβεβαιώνει πλήρως την ευαγγελική ρήση: «Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής».

Αν και η Ελλάδα παλεύει -ιδίως μετά τη χρεοκοπία του 2010 και την εθνική περιπέτεια του 2015- να συγκλίνει με την Ευρώπη, εντούτοις στο DNA μας υπάρχει η ανεξίτηλη διπλή καταγραφή: αφενός της δυσκολίας/άρνησης εκσυγχρονισμού, αφετέρου της «αυτόματης λαμογιάς». Αυτά τα δύο είναι σαν ζυγαριά: όσο προχωρά ο εκσυγχρονισμός, τόσο μειώνεται η λαμογιά. Οσο η λαμογιά ανθίσταται, τόσο ο εκσυγχρονισμός καθυστερεί.

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι εμφανίζονται σε ελεύθερη πτώση από τα σύννεφα, λες και δεν ήξεραν ότι υπήρχε μονοπώλιο μιας εταιρείας καταγραφής ή ότι δεν υπήρχε μηχανοργάνωση ή ότι δεν υπήρχε δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων.

Την ώρα που σε άλλες περιπτώσεις, μέσα σε λίγα λεπτά, κάποιος μηχανισμός του gov.gr (ή της ΑΑΔΕ) μπορεί να βγάλει ποιοι δικαιούνται τι και να «τρέξει» ταχύτατη ηλεκτρονική διασταύρωση, στον ΟΠΕΚΕΠΕ διακινήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια, σχεδόν σε αυτοσχέδια εξελάκια!

Πλέον φτάνουμε στο σημείο να υπάρχει το εξής δίλημμα: «κάποιοι» δεν θέλουν να προχωρήσει το «Δημόσιο» για να μη χάσουν τις σκοτεινές διαδρομές τους ή διότι δεν είναι ικανοί να το εκσυγχρονίσουν; Λαμογιά ή ανικανότητα; Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει όμηρος διλημμάτων.