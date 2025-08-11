Το «τελευταίο αντίο» στη Λένα Σαμαρά - Real.gr

Θρήνος για τον αδόκητο χαμό της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά που ήταν μόλις 34 ετών.

Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου “αποχαιρετούν” την κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Η 34χρονη Λένα Σαμαρά, το πρωτότοκο παιδί του Αντ. Σαμαρά και της συζύγου του, Γεωργίας, πέθανε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από ανακοπή, έχοντας υποστεί νωρίτερα επιληπτικό επεισόδιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί δεν απετράπη το μοιραίο. Στο άκουσμα του χαμού της οι γονείς της, που βρίσκονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή στο πλευρό της, κατέρρευσαν και βυθίστηκαν σε ανείπωτο πόνο, τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει άνθρωπος.