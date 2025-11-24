Το τελευταίο βήμα πριν από το νέο κόμμα - Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του - Real.gr

Υστερα από δύο χρόνια, το «rebranding» του Αλέξη Τσίπρα τελειώνει με τη σημερινή κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιθάκη» και ανοίγει ο δρόμος για την ολική επαναφορά του μέσω της ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η συγγραφή του βιβλίου ήταν βασικό κομμάτι στην αλλαγή εικόνας, καθώς έχει την ευκαιρία να κάνει την αυτοκριτική του σε κάποια σημεία, που ακόμη κουβαλά ως «βαριά κληρονομιά», να χτίσει αλλά και να γκρεμίσει «γέφυρες» και απαλλαγμένος από τις «αμαρτίες» του παρελθόντος να επιστρέψει δυναμικά στην πολιτική σκακιέρα.

Ολοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία τις αποκαλύψεις του πρώην πρωθυπουργού, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι προπαραγγελίες έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με τον εκδοτικό οίκο να έχει τυπώσει αρχικά 15.000 αντίτυπα και να προχωρά ήδη σε ακόμη 10.000 για να καλύψει τη ζήτηση.

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δήλωσε πριν από λίγες ημέρες από το βήμα της Βουλής ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ, ωστόσο, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg που έχει αναλάβει την έκδοση του βιβλίου, η προσμονή για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα έχει ξεπεράσει εκείνη που υπήρχε για την έκδοση της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με τις περιπέτειες του νεαρού μάγου.

Οι προπαραγγελίες

«Υπάρχουν βιβλία σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Εχουν εξαντληθεί όλες οι προπαραγγελίες, έχουν γίνει δύο ανατυπώσεις πριν κυκλοφορήσει. Εχουν ξεπεραστεί κατά 150% οι αρχικές προσδοκίες. Εχει ξεπεράσει κάθε άλλο εκδοτικό φαινόμενο. Πολύ περισσότερο από τον Χάρι Πότερ», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Δαρδανός, ενώ σημείωσε πως τον τίτλο «Ιθάκη» τον επέλεξε ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και το εξώφυλλο του βιβλίου ο εκδοτικός οίκος.

Ηδη τα πρώτα αποσπάσματα που έδωσε στη δημοσιότητα, για τις πρώτες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου, τους διαλόγους με την Αγκελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντ για το δημοψήφισμα, τα γενέθλια του γιου του που ξέχασε αλλά και εκείνα που διέρρευσαν για ορισμένους από τους πρώην «συντρόφους» του, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός αλλά κυρίως εκτός ΣΥΡΙΖΑ – σε όλο το πολιτικό φάσμα από τη Δεξιά μέχρι τα πολλά κομμάτια της Αριστεράς.

Ολοι ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα. Υπουργοί και στελέχη της Ν.Δ. ρίχνουν «τροχιοδεικτικά πυρά» θεωρώντας πως είναι πολύ πιθανό ο Αλ. Τσίπρας να είναι ο βασικός αντίπαλος στις εκλογές και όχι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Γι’ αυτόν τον λόγο επιμένουν να θυμίζουν τη διαπραγμάτευση του 2015, το δημοψήφισμα, τις κλειστές τράπεζες και τα capital controls, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει πως δεν πιστεύει ότι μπορεί ο λαός να μπει σε ένα πλοίο που γνωρίζει ότι ο καπετάνιος το έχει ρίξει ήδη μία φορά στα βράχια.

Από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται φανερά αμήχανη, αδυνατώντας να βρει μια ξεκάθαρη γραμμή απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος σε όλες τις δημοσκοπήσεις ξεπερνά σε «δυνητική» ψήφο τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Αυτό φάνηκε με την τρικυμία που προκάλεσε η δήλωση της Ράνιας Θρασκιά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε διάλογο με τον Τσίπρα, με τα κορυφαία στελέχη να την αδειάζουν, αποκλείοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζοντας ότι με ένα νέο κόμμα Τσίπρα σχεδόν θα εξαϋλωθεί, κάτι που φαίνεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι οποίες τον εμφανίζουν λίγο πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή, επιμένει στην πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και μετέχει σε δράσεις που προωθούν τον διάλογο.

Μόνο τυχαία δεν είναι την ερχόμενη Τετάρτη η συμμετοχή του Σωκράτη Φάμελλου σε εκδήλωση που γίνεται στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων για την κλιματική κρίση μαζί με τον Χάρη Δούκα, τον Αλέξη Χαρίτση και τον Πέτρο Κόκκαλη, καθώς όπως έλεγαν από την Κουμουνδούρου είναι συνέχεια των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται προκειμένου να καθίσουν οι προοδευτικές δυνάμεις στο ίδιο τραπέζι.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως μέχρι τώρα το αντιμετωπίζει η Νέα Αριστερά που βρίσκεται στα πρόθυρα της διάσπασης. Από τη μια πλευρά Αλ. Χαρίτσης, Εφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος που ζητούν συνεργασία και από την άλλη Ευκλείδης Τσακαλώτος, Νίκος Φίλης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης που δεν συζητούν καν το ενδεχόμενο συμπόρευσης, ειδικά με τον Αλ. Τσίπρα.

Η «Ομπρέλα»

Αλλωστε όλοι αυτοί οι πρώην υπουργοί του που ανήκουν στην «Ομπρέλα» περιμένουν ότι οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στο βιβλίο του δεν θα είναι διόλου κολακευτικές για εκείνους. Οπως και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και τον Γιάνη Βαρουφάκη, επικεφαλής του ΜεΡΑ25.

Στην Κουμουνδούρου υπάρχουν πάντως και πρόσωπα που δεν πρόκειται να μετάσχουν στο νέο εγχείρημα του Αλ. Τσίπρα, καθώς οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονται από ανύπαρκτες έως κακές. Ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου είναι στελέχη που θα αποτελέσουν την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που ο Σ. Φάμελλος και η πλειονότητα των στελεχών του κόμματος ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό.

Πέρα όμως από τις αναφορές στο παρελθόν, στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην περίοδο που ήταν στην αντιπολίτευση, το τελευταίο κεφάλαιο της «Ιθάκης» είναι αυτό που θα σηματοδοτεί το πολιτικό στίγμα του για το μέλλον. Σε αυτό θα φανερώνει την πολιτική κατεύθυνσή του και το όραμά του, ενώ θα κάνει αναφορά σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας που έχουν πληγώσει τη χώρα, από τα Τέμπη μέχρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η παρουσίαση δε του βιβλίου στις 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο «Παλλάς», χωρητικότητας 1.500 ατόμων, θα θυμίζει περισσότερο προεκλογική συγκέντρωση παρά μια τυπική εκδήλωση, ενώ θα ακολουθήσει τουλάχιστον μία ακόμη στη Θεσσαλονίκη με στόχο το μήνυμα της επιστροφής να είναι σαφές και ηχηρό.