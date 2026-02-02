«Το τσάμπα πέθανε» δήλωσε βουλεύτρια της ΝΔ για το κόστος στέγης των εκπαιδευτικών – Οι αντιδράσεις - Real.gr

Αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις της βουλεύτριας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, περί «τσαμπατζήδων» σχετικά με το αυξημένο κόστος στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να διδάξουν στα νησιά της χώρας.

Μιλώντας στο MEGA NEWS και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα, όταν καλείται να πληρώνει εξωφρενικά ενοίκια, παρά την επιστροφή δύο μισθωμάτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, η κ. Αλεξοπούλου είπε «Ο τσάμπας πέθανε, όλοι θέλαμε το τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει;» προκαλώντας την αντίδραση των παρευρισκομένων.

Δείτε το βίντεο:

Ο παρουσιαστής Τάκης Χατζής έκανε τον… σταυρό του μπροστά στους ισχυρισμούς της κας Αλεξοπούλου, η οποία συνέχισε με επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Εσείς τι υπονοείτε ότι θα μπορούσε (σ.σ. η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσανε μας έστειλε στο ΣΥΡΙΖΑ που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στον κόσμο τους οι τσαμπατζήδες της ΝΔ

Σε σχόλιό του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει τα εξής:

“Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές:

Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα «βγει» αυτός ο άνθρωπος;

Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: «Το τσάμπα πέθανε».

Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας.

Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων.

Όσο για το «το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!”

Νάσος Ηλιόπουλος: Eίναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας

Η αντίδραση της Νέας Αριστεράς ήρθε μέσω του βουλευτή Α’ Αθηνών Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε τα εξής:

«Το τζάμπα πέθανε»

Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό.

Κάποιες παρατηρήσεις:

– Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της.

– Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

– Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».