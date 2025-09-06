Το «Τζάμπολ Αγάπης» στο περίπτερο του υπουργείου Ναυτιλίας στη ΔΕΘ παρουσία του πρωθυπουργού - Real.gr

Ξεχωριστές στιγμές χαράς και συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στο περίπτερο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε τα παιδιά της δράσης «Τζάμπολ Αγάπης» μαζί με αθλητές του Λιμενικού Σώματος.

Ο πρωθυπουργός μοιράστηκε τη χαρά αυτής της ιδιαίτερης στιγμής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της ένταξης μέσω του αθλητισμού.

«Υποδεχτήκαμε τα παιδιά του “Τζάμπολ Αγάπης” μαζί με αθλητές του Λιμενικού Σώματος. Με το χαμόγελο και την αγάπη τους μας θύμισαν ότι “μια μπάλα μπάσκετ ενώνει όλα τα παιδιά”» ανέφερε σε ανάρτησή στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας .

ΑΠΕ-ΜΠΕ