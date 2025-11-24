Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη»: «Στις Βρυξέλλες δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Ομπάμα...» - Real.gr

Οπως περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη», μετά το δημοψήφισμα μετέβη στις Βρυξέλλες το καλοκαίρι του 2015.

Πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής ο πρώην πρωθυπουργός δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Ο διάλογος με τον Μπαράκ Ομπάμα, όπως τον περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας:

«Στις Βρυξέλλες δέχθηκα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Ήμουν στο ξενοδοχείο, λίγο πριν αναχωρήσω για τη Σύνοδο. Αφού μου έδωσε συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μου είπε:

-Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω.

– Nα ξεκινήσουμε από το καλό;

-Το καλό είναι ότι μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα, είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα.

-Και το κακό;

-Το κακό νέο είναι ότι έχουν συσπειρωθεί απέναντί σου δυνάμεις που θέλουν σήμερα να τορπιλίσουν τη διαπραγμάτευση και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ, που θέλει, για λόγους κυρίως πολιτικούς, να μην ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να οδηγηθείτε στο εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες, αλλά ένα πράγμα που ζητώ, να είσαι ψύχραιμος. Και να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια on board, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρασκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί».