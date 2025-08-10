Το ΥΠΕΞ χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν - «Σημαντικό βήμα στον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων» - Real.gr

Quantcast
18:04, 10/08/2025
Το ΥΠΕΞ χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – «Σημαντικό βήμα στον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων»

Με ανάρτηση του στο Χ το υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τις συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, ενώ αναγνωρίζει τον ρόλο των ΗΠΑ για την επίτευξη της συμφωνίας.

“Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο” επισήμανε σε ανάρτηση του το ΥΠΕΞ και προσέθεσε:

“Επαινούμε και τις δύο πλευρές και την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρόοδο που σημειώθηκε προς την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν”.

 

