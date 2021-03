Το ΚΙΝΑΛ καταγγέλλει την κυβέρνηση για «διαγωνισμό-πρόκληση όσον αφορά την προμήθεια των self tests»

To Kίνημα Αλλαγής καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι προχωράει σε διαγωνισμό-πρόκληση, θέτοντας προθεσμία μόνο 72 ωρών για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων ταχέων διαγνωστικών τεστ (self tests). Θεωρεί την προθεσμία «αδικαιολόγητα ασφυκτική και προφανώς προσχηματική, όταν όλο το project των self tests είναι ακόμη στον αέρα», όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος.