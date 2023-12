Το μήνυμα του Καρόλου στον Σούνακ - Η εγκάρδια συνάντηση Μητσοτάκη-Στάρμερ - Οι αντιδράσεις του βρετανικού Τύπου - ΒΙΝΤΕΟ

Σούνακ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Αποκτήθηκαν νόμιμα»

Νωρίτερα, ο κ. Σούνακ επενέλαβε σε δημοσιογράφους ότι η θέση του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα «δεν έχει αλλάξει». Ειδικότερα, υποστηρίζει την παραμονή τους στο Βρετανικό Μουσείο, παραπέμποντας μάλιστα στον σχετικό νόμο.

«Είναι ξεκάθαρο από άποψη νόμου ότι τα μάρμαρα δεν μπορούν να επιστραφούν και ήμασταν κατηγορηματικοί σε αυτό», δήλωσε σύμφωνα με τον Guardian. «Νομίζω ότι η ίδια η ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου αναφέρει ότι για να γίνουν τα δάνεια πρέπει ο παραλήπτης να αναγνωρίσει τη νόμιμη ιδιοκτησία της χώρας που δανείζει τα πράγματα και νομίζω ότι οι Έλληνες δεν έχουν υποδείξει ότι είναι με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή πρόθυμοι να το κάνουν αυτό.

Η άποψή μας και η θέση μας σχετικά με αυτό είναι απολύτως σαφής: τα μάρμαρα αποκτήθηκαν νόμιμα την εποχή εκείνη».

