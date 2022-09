Το πρόγραμμα REACTION που χρησιμοποιεί και drones παρουσίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Ν. Μηταράκης

Την Ειδική Δράση REACTION “Real-time Artificial Intelligence for Borders Surveillance via RPAS data analytics to support Law Enforcement Agencies”, που ενσωματώνει καινοτόμους αλγορίθμους για την επιτήρηση των συνόρων παρουσίασε το πρωί ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης στο περίπτερο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην 86η ΔΕΘ.