Το «success story» των ιχθυοκαλλιεργειών

Των Κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ, Θ. ΜΩΡΙΑΤΗ, Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Oι προκλήσεις του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας στη μεταπανδημική εποχή, η συμβολή του στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας, η αναπτυξιακή του προοπτική και η αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης βρέθηκαν στο επίκεντρο του 2ου Συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας με τίτλο «2021/2027: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα», το οποίο συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Next is Now και η Dome Consulting. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στο «Athens Marriott Hotel» υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δόθηκε στις επενδύσεις, στην επίλυση του χωροταξικού ζητήματος, στην ανάγκη διασύνδεσης της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων με άλλους παραγωγικούς κλάδους της χώρας, καθώς και στον ρόλο των νέων τεχνολογιών ώστε να καταστεί ο κλάδος πιο ανταγωνιστικός.