Τη βοήθεια της Ελλάδας στην Τουρκία πρόσφερε ο πρωθυπουργός

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist».

«Η ολόψυχη συμπάθειά μου προς τον Πρόεδρο @RTErdogan και τον τουρκικό λαό μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

