Τουρισμός - Ζαχαράκη στον realfm 97,8: Η καμπάνια του ΕΟΤ θα «τρέξει» φέτος για έξι ή οκτώ μήνες

"Φέτος έχουμε τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα αλλά και τον εμβολιασμό. Έχουμε self και rapid τεστ και δειγματοληπτικό έλεγχο που γίνεται στις πύλες εισόδου" δήλωσε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στον realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

"Πέρσι στον τουρισμό κερδίσαμε το στοίχημα της ασφάλειας, αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν, με τα μέτρα που τέθηκαν, γύρισαν πίσω έχοντας την αίσθηση της ασφάλειας και το επικοινώνησαν αυτό. Έγιναν οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας" περιέγραψε.

"Η καμπάνια ξεκίνησε φέτος νωρίτερα από ποτέ και θα κρατήσει πολύ περισσότερο. Συνήθως ο ΕΟΤ κάνει μια καμπάνια δύο μηνών. Φέτος, η καμπάνια θα τρέξει έξι ή οκτώ μήνες. Θα έχει και ένα χαρακτηριστικό φέτος ότι θα έχει και μικρο-καμπάνιες, πέραν της μεγάλης που έχει τον τίτλο "αυτό που επιθυμείς είναι η Ελλάδα" (all you want is Greece), θα έχουμε και για ειδικές μορφές τουρισμού, που μπορούν να προσδώσουν στην εμπειρία που μπορεί να έχει ένας ταξιδιώτης στην Ελλάδα. Ο ΕΟΤ προχώρησε και σε συν-διαφήμιση με άλλες χώρες και λειτουργεί εξαιρετικά και βέβαια στοχευμένα ανά χώρα" περιέγραψε.