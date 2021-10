Τουρκία: Δικαστήριο αθώωσε φοιτητές που κατηγορούνταν για συμμετοχή στην Πορεία Υπερηφάνειας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+

Μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία το 2016, δόθηκε στις τοπικές κυβερνήσεις η δικαιοδοσία να απαγορεύουν δημόσιες συγκεντρώσεις και οι αρχές σε όλη τη χώρα χρησιμοποίησαν τις εξουσίες αυτές προκειμένου να κηρύξουν παράνομες τις πορείες Pride. Από τότε οι εξουσίες αυτές έχουν ανακληθεί.

Η συνήγορος υπεράσπισης Οϊκού Ντιντέμ Αϊντίν, που κρατούσε μια σημαία με το ουράνιο τόξο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, είχε ζητήσει την αθώωση των κατηγορουμένων, λέγοντας πως η ελευθερία της έκφρασης είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα.

«Τι κακό μπορεί να προκαλέσει αυτή η σημαία όταν την κρατάω στο χέρι μου; Σημαίνει αυτό ότι αρνούμαι να διαλυθώ παρά την αστυνομική προειδοποίηση; Ένας φοιτητής προσάγεται απλώς γιατί κρατάει μια σημαία.»

«Βίντεο που τράβηξε η αστυνομία στη διάρκεια της διαδήλωσης δείχνουν έναν αστυνομικό να φωνάζει 'Είμαστε εναντίον της ύπαρξής σας’», είπε η Αϊντίν.

Μετά την απόφαση η Αϊντίν είπε στο Reuters έξω από το δικαστήριο στην Άγκυρα πως η απόφαση ήταν σωστή, αλλά είναι ντροπή που νέοι άνθρωποι αντιμετωπίστηκαν ως εγκληματίες επί δύο χρόνια.

Η ομοφυλοφιλία είναι νόμιμη στην Τουρκία, όμως οι πορείες Pride έχουν κατ΄επανάληψη απαγορευθεί τα τελευταία χρόνια. Οι λεσβίες, οι γκέι ή οι διεμφυλικοί θεωρείται συχνά ότι στερούνται ηθικής.

Το κοινωνικά συντηρητικό κόμμα AK του προέδρου Ερντογάν κυβερνά την Τουρκία εδώ και δύο δεκαετίες. Η Τουρκία κατατάχθηκε δεύτερη από το τέλος σε έναν κατάλογο 49 ευρωπαϊκών χωρών για την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ το 2021 που συνέταξε η οργάνωση υποστήριξης ILGA-Europe.

Ένας φοιτητής καταδικάστηκε σε καταβολή προστίμου για «προσβολή» των αρχών λόγω χειρονομιών στη διάρκεια της διαδήλωσης.

Good news ?? After 2 years of being on trial in Turkey for taking part in a pride march, METU students Melike, Özgür and 17 others have been acquitted!

445,000 people have demanded their acquittal in our annual #WriteForRights campaign. Your words have power ??? pic.twitter.com/lzxPoJNAjL