Τουρκικά μαχητικά έκαναν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο - Είχαν αερομαχίες με ελληνικά F16 - Real.gr

Τουρκικά μαχητικά έκαναν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο - Είχαν αερομαχίες με ελληνικά F16
Τουρκικά μαχητικά έκαναν την εμφάνισή τους στο Αιγαίο – Είχαν αερομαχίες με ελληνικά F16

20:23, 12/12/2025
Τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκίας πραγματοποίησαν σήμερα (Παρασκευή 12/12) τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν μία παράβαση του FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Δύο από τα τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκαν εμπλοκές.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

 

 

 

