Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Οι NAVTEX μας στο Αιγαίο έχουν αόριστη διάρκεια - Real.gr

Οι τουρκικές NAVTEX που αφορούν τις «δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο δημοσιεύονται και έχουν ισχύ επ’ αόριστον και όχι για δύο χρόνια, πως ισχυρίζεται ο ελληνικός Τύπος» αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «Οι ναυτιλιακές μας οδηγίες, οι οποίες έχουν χαρακτήρα τεχνικών ενστάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δεν εκδίδονται για δύο χρόνια όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός Τύπος, αλλά εκδίδονται για αόριστο διάστημα».

Ο Υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, σύμβουλος Τύπου και εκπρόσωπος του υπουργείου, κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου, πρόσθεσε ότι με τις NAVTEX «τονίζουμε ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των περιοχών ναυτικής μας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Παράλληλα είπε ότι «η πραγματοποίηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς, αντίκειται στις διεθνείς συμφωνίες. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εξουδετερώνουν μονομερείς δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας που απορρέουν από τις περιοχές ναυτικής μας δικαιοδοσίας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».