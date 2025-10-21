Τραμπ: Η Χαμάς πρέπει να κάνει το σωστό, αλλιώς το τέλος της θα είναι βάρβαρο - Real.gr

Νέα προειδοποίηση στη Χαμάς έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, τονίζοντας ότι «πρέπει να κάνει το σωστό», διαφορετικά «θα αντιμετωπίσει σκληρή συμμαχική δύναμη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα χαιρέτιζαν την ευκαιρία να εισέλθουν στη Γάζα και να εξουδετερώσουν τη Χαμάς με “σκληρή δύναμη”, αλλά δεν υπάρχει ακόμη ανάγκη για κάτι τέτοιο».

«Είπα σε αυτές τις χώρες, και στο Ισραήλ, “ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ!” Υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει το σωστό. Αν δεν το κάνει, το τέλος της θα είναι ΓΡΗΓΟΡΟ, ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ και ΒΑΡΒΑΡΟ! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Την Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι η Χαμάς πρέπει να «συμπεριφέρεται σωστά» και, αν δεν το κάνει, «θα πρέπει να την εξαλείψουμε, αν χρειαστεί».

Σημείωσε ότι δεν θα σταλούν αμερικανικά στρατεύματα, σημειώνοντας ότι πολλές άλλες χώρες έχουν υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Προσθέτει ότι το Ισραήλ θα επέμβει, αλλά δεν έχει λάβει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ.