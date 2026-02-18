Τραμπ κατά την επίδοση διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη Αλεξανδρίδη: Οι σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας είναι ισχυρότερες από ποτέ - Real.gr

Ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αντώνης Αλεξανδρίδης, επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια τελετή όπου επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων ΗΠΑ Ελλάδος.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις «ισχυρότερες από ποτέ».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Ελλάδα και την επιθυμία του να επισκεφθεί τη χώρα μας ενώ ζήτησε από τον νέο πρέσβη να μεταφέρει θερμούς χαιρετισμούς στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην επιστολή αποδοχής των διαπιστευτηρίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει αναφορά στην σταθερή ηγετική θέση της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στο γεγονός ότι βρίσκεται σε σταθερή πορεία για την επίτευξη του στόχου 5% του ΑΕΠ περί αμυντικών δαπανών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ως ένδειξη της εμπιστοσύνης που αποδίδει η κυβέρνηση Τραμπ στη διμερή συνεργασία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της ναυπηγικής, σημειώνοντας τη στρατηγική σημασία έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και τις δυνατότητες δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Όπως αναφέρει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην επιστολή του «Η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι βαθιά, ιστορική και θεμελιωμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά μας».