Τραγωδία στη Χίο - Βουλή: Την παρουσία του Β. Κικίλια απαιτεί η αντιπολίτευση - Θ. Πλεύρης: Βασική προτεραιότητα η φύλαξη των συνόρων - Real.gr

Σε πολύ υψηλούς τόνους και με έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία στη Χίο συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλή των Ελλήνων η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης η αντιπολίτευση επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ζητώντας να εμφανιστεί στη Βουλή για να λογοδοτήσει. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, κατηγόρησε τον κ. Κικίλια ότι απουσιάζει από τη Βουλή, ενώ η χώρα βρίσκεται στη δεύτερη ημέρα μετά τον τραγικό θάνατο 15 ανθρώπων ανοιχτά της Χίου.

Τόνισε ότι στην ελληνική δημοκρατία δεν τίθεται δίλημμα ανάμεσα στο Λιμενικό και τους διακινητές, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί οφείλουν να ελέγχονται για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, και επανέλαβε το αίτημα να προσέλθει ο αρμόδιος υπουργός στο Κοινοβούλιο.

Την ίδια απαίτηση διατύπωσαν τόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, όσο και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ζητώντας από τον κ. Κικίλια να ενημερώσει αναλυτικά την εθνική αντιπροσωπεία για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπογράμμισε ότι η καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών και η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, επισημαίνοντας παράλληλα πως στηρίζει τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτή η στήριξη δεν συνιστά παρέμβαση στη δικαστική διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Παράλληλα ανέφερε ότι πριν από δυόμισι μήνες είχε προηγηθεί αντίστοιχο περιστατικό με θύματα στη Γαύδο, με εμπλοκή σκάφους της Frontex, επισημαίνοντας πως τότε έγινε αποδεκτή η σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Όπως είπε, σήμερα η κυβέρνηση επικαλείται την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, κάτι που –όπως διευκρίνισε– δεν αναιρεί την ανεξάρτητη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι δύο μέλη ΜΚΟ μετέβησαν στο νοσοκομείο της Χίου και, σύμφωνα με καταγγελίες, επιχείρησαν να επηρεάσουν μετανάστες που νοσηλεύονταν.

Τέλος, ο κ. Πλεύρης γνωστοποίησε προς την κ. Αναγνωστοπούλου ότι θα εξετάσει την πρότασή της για εισαγωγή μεταβατικής διάταξης, με στόχο να διατηρηθεί το καθεστώς προστασίας για μετανάστες που είχαν λάβει άδεια παραμονής λόγω ανηλικότητας.