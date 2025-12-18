Τρύφων Αλεξιάδης στο Kontra 24: Πολιτικό δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα το τσουβάλιασμα των προοδευτικών δυνάμεων αλλά είναι λάθος - Real.gr

Ο πρώην υπουργός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Kontra 24 με τη Λουκία Γκάτσου.

Πολιτικό δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα το τσουβάλιασμα των προοδευτικών δυνάμεων αλλά είναι λάθος, είπε ο k. Αλεξιάδης, σχολιάζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα και πρόσθεσε:

“Πολιτικό του δικαίωμα το τσουβάλιασμα αλλά διαφωνώ σε αυτό, όπως διαφωνώ και στα όσα πέρι αναξιοπιστίας των δυνάμεων της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε. Εγώ αν ήμουν εκεί δεν θα δεχόμουν να μου λέει κάποιος ότι είμαι αναξιόπιστος, γιατί είδα πολιτικά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκεί. Σε κάθε περίπτωση εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο χρονικό διάστημα να αντιπαρατεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα και καλό είναι και ο Αλέξης να ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει και με ποιον τρόπο θα το κάνει”, ανέφερε, μεταξύ άλλων ο κ. Αλεξιάδης.

