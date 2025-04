Τσακαλώτος στον Realfm 97,8: Ο δημοσιονομικός χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί σε μείωση φόρων για τους ευάλωτους, δαπάνες για την Υγεία και αντιμετώπιση των ανισοτήτων - Real.gr

Για το υπερπλεόνασμα, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Όταν εμείς είχαμε υπερπλεονάσματα θυμάστε τι κριτική έκανε η ΝΔ και τώρα θεωρεί ότι είναι μέρος της επιτυχίας. Δεν θέλω να το σχολιάσω με αυτόν τον τρόπο γιατί θεωρώ ότι από κάτω υπάρχει μία πιο σοβαρή συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Είτε αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που κι αυτά προσπαθούσαν να βοηθήσουν εκ των υστέρων σε μία δύσκολη κατάσταση ή αυτά που κάνει η ΝΔ δεν αλλάζουν τα βασικά δεδομένα, δηλαδή ότι είμαστε μια οικονομία από τις πιο φτωχές στην Ε.Ε.», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Πρέπει να σκεφτούμε και λίγο out of the box, πώς αλλάζεις αυτό το παράδειγμα, δηλαδή ένας από τους λόγους που βλέπουμε παράξενα πράγματα στην πολιτική ότι υπάρχει ο Τραμπ, ότι υπάρχει η Μελόνι, ότι εδώ ένα προσωποπαγές κόμμα μπορεί να έρχεται δεύτερο είναι ακριβώς επειδή ο κόσμος δεν πιστεύει πια στο νήμα της προόδου, ότι όσο χάλια και να είναι τα πράγματα τώρα θα είναι καλύτερα για τα παιδιά μας σε σχέση με τους μισθούς, τις συντάξεις, την κατάσταση στην αγορά εργασίας. (…) Δεν το πιστεύει πια αυτό ο κόσμος», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

«Άρα πρέπει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο πώς το κράτος αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο και λύνει βασικά προβλήματα», σημείωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Και συνέχισε: «Αν με ρωτάτε εμένα αυτός ο όποιος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει πρέπει να έχει μικρή μείωση στους φόρους στους πιο ευάλωτους αλλά πρέπει να έχει δαπάνες για την Υγεία και να αντιμετωπιστούν ανισότητες. Και βέβαια εγώ δεν παίρνω δεδομένο το φορολογικό. (…) Θεωρώ ότι όλη η Αριστερά πρέπει να κάνει μία σοβαρή συζήτηση για ποιους φορολογούμε και πώς τους φορολογούμε».

Σε ερώτηση αν είναι υπέρ της αύξησης της φορολογίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς εξήγησε ότι «ναι εγώ θεωρώ ότι και οι φόροι στις επιχειρήσεις μπορούν να ανέβουν και οι φόροι στην κληρονομιά μπορούν να ανέβουν και πρέπει να έχουμε πολύ πιο εντυπωσιακή παρέμβαση στην φοροδιαφυγή».

Ερωτηθείς γιατί η Νέα Αριστερά κλείνει την πόρτα της συνεργασίας στον ΣΥΡΙΖΑ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι «εμείς έχουμε την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει ένα λαϊκό μέτωπο με πολλά κόμματα και αυτό είναι ένα σοβαρό πράγμα. Γιατί πρέπει να είναι ένα μέτωπο που μπορεί εν δυνάμει να κερδίσει τις εκλογές αλλά κι αν κερδίσει τις εκλογές να μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Γιατί οι προοδευτικές πολιτικές του Σολτς και του Μπάιντεν δεν σταμάτησαν ούτε την άνοδο του Τραμπ ούτε την άνοδο του AfD. Άρα είναι ένα σοβαρό θέμα το λαϊκό μέτωπο. Δεν είναι γρήγορες πολιτικές συγκολλήσεις για να δούμε πώς θα πάμε. Άρα εμείς λέμε ότι χρειάζεται μία συζήτηση σε βάθος για αυτά τα πράγματα με όλα τα κόμματα».

«Θεωρούμε ότι μία γρήγορη συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ρίχνει την σημασία του λαϊκού μετώπου. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα και πρέπει ο κόσμος να το θεωρεί αξιόπιστο. Δεν πρέπει να το θεωρεί ότι είναι κάποιοι πολιτικοί που βλέπουν ότι δεν πάνε καλά και απλώς ενώνονται μήπως και σωθούνε. Δεν θα πείσει τον κόσμο αυτό», κατέληξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

Ακούστε το ηχητικό: