Τσιάρας: Εννέα στους 10 αγρότες που είναι στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή για το αγροτικό ρεύμα - Real.gr

Από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα, οι 155.103, δηλαδή το 87,2%, είναι ενεργοί δικαιούχοι χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανέφερε.

Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του σημειώνοντας ότι θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα.

Όπως τόνισε ο κ. Τσιάρας από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα, οι 155.103, δηλαδή το 87,2%, είναι ενεργοί δικαιούχοι χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

* 87,2% (155.103 παροχές): Ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

* 9,1% (16.215 παροχές): Ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης

* 3,7% (6.636 παροχές): Μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ (νέες παροχές ή σε διαδικασία επανένταξης).

Σημείωσε ότι όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης πληρώνουν υψηλότερη τιμή, χωρίς όμως να χάνουν την πρόσβαση στο ειδικό αγροτικό τιμολόγιο, υπογραμμίζοντας ότι “όταν κάποιος είναι σε διαδικασία ρύθμισης, προφανώς δεν μπορεί να έχει την ίδια τιμή με αυτόν που δεν έχει καμία οφειλή”.

Ο υπουργός είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενόψει της συνάντησης των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου την ερχόμενη Τρίτη, ότι παραμένουν ανοιχτά θεσμικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι καθαρά δημοσιονομικά, αλλά απαιτούν επεξεργασία. Μεταξύ αυτών, το ζήτημα με τη μηδική, που επλήγη από περιορισμούς λόγω ζωονόσων, σημειώνοντας ότι “υπάρχουν καλλιέργειες που δεν μπόρεσαν να διακινηθούν και πρέπει να δούμε πώς θα αποζημιωθούν”.

Αναφέρθηκε στη συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σύνθετη συμφωνία, με στοιχεία που οφείλουν να εξετάζονται με προσοχή και χωρίς απλουστεύσεις.

“Πρέπει πρώτα να γίνουν γνωστά τα δεδομένα, γιατί ο καθένας μπορεί να διαμορφώνει άποψη, αλλά δεν μπορεί να το κάνει χωρίς να ξέρει τι ακριβώς συζητείται”, σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δεν τέθηκε σήμερα, αλλά “υπάρχει από το 2019”.

Πρόσθεσε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ενσωμάτωση σαφών ασφαλιστικών δικλείδων, με βασική τη ρήτρα αμοιβαιότητας, ώστε “τα προϊόντα που εισάγονται να καλλιεργούνται με τους ίδιους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν στην Ευρώπη”.

Τόνισε, τέλος, ότι προβλέπονται μηχανισμοί προστασίας της αγοράς, επισημαίνοντας ότι «αν οι τιμές πέσουν κάτω από συγκεκριμένα όρια -περίπου στο 8%- θα ενεργοποιούνται δασμοί», ώστε να προστατεύονται τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα.