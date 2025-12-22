Τσιάρας: Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο - Real.gr

«Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε πως «ο αγροτικός κόσμος ζει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια» και υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα και ήδη έχουμε κάνει τα βήματα που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο».

«Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αγροτών είχαν θέσει ως προϋποθέσεις για να έρθουν στο τραπέζι της συνεννόησης να εξαγγελθούν μέτρα που αφορούν το λεγόμενο κόστος παραγωγής», προσέθεσε και αναφέρθηκε σε μία σειρά από μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση όπως είναι «η παράταση της χαμηλής τιμής ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος και περαιτέρω μείωση της ήδη χαμηλής τιμής», «η αγορά του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία χωρίς την παρακράτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης», τα οποία είναι πολύ σημαντικά και σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης «ανακουφίζουν τον αγροτικό κόσμο και δίνουν την ευκαιρία να δείξει η κυβέρνηση ότι από τη δική της πλευρά έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα».

Τόνισε δε πως «η κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο αποφάσισε να υπάρχει κλειδωμένη τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα και μάλιστα για τα δύο πρώτα χρόνια αυτή η τιμή να είναι απολύτως δεδομένη και απολύτως συγκεκριμένη».