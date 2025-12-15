Τσιάρας: Καλούμε σε ουσιαστικό διάλογο τους αγρότες – Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα - Real.gr

Στο πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών αναφέρθηκε ο Κώστας Τσιάρας την ώρα που ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα και οι κτηνοτρόφοι απειλούν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση», σχολίασε ο κ. Τσιάρας.

Πρόσθεσε ότι «ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας», ενώ ξεκαθάρισε ότι «υπάρχει η βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για μια ουσιαστική συζήτηση. Έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας».