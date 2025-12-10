Τσιάρας: «Ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για λύση — Η κυβέρνηση στηρίζει με κάθε μέσο τους αγρότες» - Real.gr

Ουσιαστική και υγιή χαρακτήρισε τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά την ενημέρωση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία είχε ως αντικείμενο το αγροτικό ζήτημα και ειδικότερα τη διαχείριση των πληρωμών του Μέτρου "23".

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι “είναι πολύ σημαντικό μέσα από τον διάλογο να εντοπίζονται τα προβλήματα και να επιχειρείται η επίλυσή τους” υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε συζήτηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, παρά τη σημερινή απουσία συντονιστικής επιτροπής από την πλευρά των μπλόκων. “Προσωπικά πιστεύω ότι με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα”, είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο ερώτημα αν υπάρχει κυβερνητική στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι “υπάρχουν σχέδια και καθημερινή συζήτηση”, ενώ ξεκαθάρισε πως προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο είναι να προσέλθουν οι αγρότες σε διάλογο.

“Για να υπάρξει η εκτόνωση που όλοι θέλουμε, πρέπει η άλλη πλευρά να καθίσει στο τραπέζι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συντονιστική επιτροπή, όπως οι ίδιοι παραδέχονται, και αυτό μας κρατά σε αναμονή”, σημείωσε. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας “έχει αποδείξει έμπρακτα από το 2019 ότι στέκεται δίπλα στους παραγωγούς” και πως η ίδια πολιτική θα συνεχιστεί.

Διευκρίνισε επίσης ότι κανείς από τους παρευρισκόμενους βουλευτές δεν εξέφρασε αντίθεση στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται σε τέτοιες συναντήσεις αλλά “μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς”. Πάντως ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για μια έντονη συζήτηση προσθέτοντας ωστόσο ότι “όταν υπάρχει ζωντάνια σε μια συζήτηση, υπάρχει και υγεία”.

Μιλώντας για το Μέτρο 23 υπογράμμισε ότι όλοι οι δικαιούχοι θα το λάβουν κανονικά και επισήμανε ότι πάνω από 131.000 αγρότες έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ οι υπόλοιπες εκκρεμείς πληρωμές “θα προχωρήσουν έως το τέλος του μήνα” για όσους βρίσκονται σε έλεγχο.

Ανέφερε επίσης ότι το Μέτρο 23 δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό των επιδοτήσεων, αλλά “αποτελεί πολιτική επιλογή” για να ενισχυθούν οι αγρότες μετά από μια χρονιά με μειωμένη παραγωγή λόγω ξηρασίας.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι τα αιτήματα των μπλόκων παραμένουν “ασαφή και διαφορετικά ανά περιοχή”, γεγονός που δυσκολεύει τη διατύπωση ενιαίου πλαισίου. Παρ’ όλα αυτά, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει σταθερή πρόθεση “να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο”.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους, επαναλαμβάνοντας πως “η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αποδεικνύει εμπράκτως τη στήριξή της στους αγρότες”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ