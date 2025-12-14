Τσιάρας: Οι λύσεις δίνονται όταν κάθονται όλοι στο τραπέζι - Real.gr

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται χρονική επέκταση στο χαμηλό τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στο προσκλητήριο διαλόγου προς τους αγρότες επέμεινε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ο οποίος μιλώντας στη Βουλή τόνισε ότι οι λύσεις δίνονται μόνο όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο τραπέζι. η κυβέρνηση επεξεργάζεται την χρονική επέκταση του χαμηλού τιμολογίου αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά/κιλοβατώρα.

«Στις δημοκρατίες, τα προβλήματα λύνονται με διάλογο — όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς. Και από το βήμα του Κοινοβουλίου, καλώ τους αγρότες να προσέλθουν αύριο στο διάλογο με τον πρωθυπουργό με συγκεκριμένα αιτήματα και να αξιοποιήσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο στόχος μας είναι κοινός.

Η αγωνία μας για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα κοινή.

Δεν υπάρχει περιθώριο για κομματικούς μονολόγους και για εμμονές που παραπέμπουν σε ένα θλιβερό παρελθόν.

Η προσπάθεια για επιβίωση και ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας είναι υπόθεση εθνική. Έτσι πρέπει να τη δούμε και να την αντιμετωπίσουμε, αν θέλουμε η προσπάθεια αυτή να είναι επιτυχημένη» είπε.

Ο κ. Τσιάρας επέμεινε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στη μεγάλη μεταρρύθμιση παραδεχόμενος τις δυσκολίες. «Πως αλλιώς όμως φαντάζεστε ότι θα προχωρούσε αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση χωρίς δυσκολίες. Και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές είναι μία από αυτές. Είναι όμως απαραίτητη η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος στο πανηγύρι των ασύδοτων επιδοτήσεων» πρόσθεσε.