Τσιάρας στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: Γίνονται πολύ σημαντικά βήματα για την ανάκτηση των χρημάτων - Real.gr

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Είναι ήδη γνωστό ότι η έρευνα των 2.000 ΑΦΜ που έχουν λάβει τα μεγαλύτερα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απέδειξε ότι πάνω από 1.000 από αυτά έχουν πάρει παράνομα χρήματα που δεν δικαιούνταν που ξεπερνούν τα 22 εκατ. ευρώ. Ήδη είναι μία διαδικασία για την οποία επιλαμβάνεται η ίδια η ΑΑΔΕ ένας από τους παράγοντες της Επιτροπής που είχε συσταθεί προκειμένου να γίνει διερεύνηση και να ανακτηθούν αυτά τα χρήματα», είπε ο Κώστας Τσιάρας.

Ειδικότερα για την ανάκτηση των χρημάτων των παράνομων επιδοτήσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι «φαντάζομαι ότι γίνεται κατανοητό ότι το πρώτο βήμα έχει γίνει. (…) Από χθες υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις από την Αρχή Καταπολέμησης Ξεπλύματος σε σχέση με άλλες διαδικασίες και ελέγχους που γίνονται (…) Ήδη γίνονται πολύ σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή».

Σε ερώτηση εάν έρχεται δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει πολλά νέα ονόματα βουλευτών της ΝΔ και κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι «όλα αυτά είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες τις οποίες ακούμε και εμείς. Εδώ είμαστε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν πρόκειται περί νέας δικογραφίας αν πρόκειται περί συμπληρωματικής. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα».

Ερωτηθείς εάν η ΝΔ θα ψηφίσει υπέρ της άρσης της ασυλίας βουλευτών της που μπορεί μελλοντικά να αποκαλυφθεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξήγησε ότι «κατ’ αρχήν αυτά πρέπει να τα δούμε κάτω από ποιο πρίσμα μπορεί να υπάρχει η εισφορά κάποιων νέων στοιχείων. Νομίζω ότι εμείς έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι διαδικασίες οι οποίες άπτονται στην θεσμική – εντός εισαγωγικών – λειτουργία του κοινοβουλίου είναι διαδικασίες τις οποίες πάντα υποστηρίζουμε και λειτουργούμε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο».

«Δεν είναι άλλη παράταξη που ψήφισε για Εξεταστική και Προανακριτική Επιτροπή κατά καιρούς και για πολιτικά πρόσωπα. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ ο καθένας αναμετράται και με το δικό του παρελθόν αλλά και με την ίδια την συγκεκριμένη διαδικασία η οποία πρέπει να λειτουργήσει με όρους απόλυτης διαφάνειας. Το ζήτημα είναι να υπάρχει συνολικά μία συνέπεια του πολιτικού συστήματος. Να αντιλαμβάνεται ότι το να αντιμετωπίσουμε μία παθογένεια, μία διαχρονική παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά υποχρέωση όλων μας και όχι απλά μία πολιτική ευκαιρία αντιπαράθεσης», υπογράμμισε ο Κώστας Τσιάρας.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι «το λέω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο: Δεν τίθεται κανένα θέμα δημόσιας υγείας με την κατανάλωση ζώων που ενδεχομένως έχουν προσβληθεί. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι η συγκεκριμένη ασθένεια δυστυχώς αποβαίνει εις βάρος όλου του κοπαδιού και ουσιαστικά να πεθαίνουν από την ίδια την ασθένεια τα ζώα. Γι’ αυτό και ο μόνος τρόπος για να εμποδίσουμε μία τέτοια εξέλιξη – εννοώ περαιτέρω μετάδοσης του ιού- είναι να δημιουργήσουμε τον φραγμό που θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία επιμένει ότι όταν υπάρχει έστω και ένα ζώο το οποίο νοσεί να πρέπει να θανατώνεται όλο το κοπάδι. Σε ό,τι αφορά την υγεία των καταναλωτών των πολιτών δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Είναι μία ζωονόσος. Δεν είναι ανθρωπο-ζωονόσος. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δεν κολλάει. Δεν επιφέρει καμία απολύτως επίπτωση».

«Το θέμα όμως είναι ότι δεν έχουμε άλλον τρόπο για να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σε όλη αυτή την εξίσωση οι παράμετροι, της οποίας είναι τρεις συγκεκριμένοι, είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Περιφέρειες μέσω των ΔΑΟΚ των συγκεκριμένων υπηρεσιών με τους κτηνιάτρους που επιβλέπουν την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και είναι και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, που πρέπει να καταλάβουν ότι οι ίδιοι πρέπει να φροντίσουν και για τα δικά τους τα κοπάδια. Προφανώς όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό που πρέπει κατά πρώτο λόγο να μας βάλει σε μία μεγάλη εγρήγορση ακριβώς γιατί υπάρχει κίνδυνος του ζωικού μας κεφαλαίου», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Ακούστε το ηχητικό: