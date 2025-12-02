Τσιάρας στον realfm 97,8: «Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ σε καταβολές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ» - Real.gr

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μίλησε στον realfm 97,8 και στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα δεχθώ ότι είναι μία πολύ δύσκολη περίοδος συνολικά για τον πρωτογενή τομέα και για όλους τους παραγωγούς. Και αυτή η πραγματικότητα υπαγορεύεται αφενός μεν από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Δευτερευόντως από το γεγονός ότι οι τιμές όλων των αγροτικών προϊόντων, όχι στην Ελλάδα αλλά πανευρωπαϊκά, βρίσκονται κυριολεκτικά στο ναδίρ. Είναι πάρα πολύ πιεσμένες. Και τρίτον βεβαίως ότι οι καθυστερήσεις των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα ζητήματα μαζί με άλλα που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία πολύ δύσκολη πραγματικότητα για το σύνολο των Ελλήνων παραγωγών», είπε ο Κώστας Τσιάρας.

Για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στα μπλόκα με τα ΜΑΤ και γιατί δεν επιδιώκεται ο διάλογος με τους αγρότες από την κυβέρνηση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι «η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο. Έχω συναντηθεί πολλές φορές με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών και βεβαίως δεν σας κρύβω ότι περίμενα ότι και πριν την γενική κινητοποίηση θα υπάρξει μία τέτοια συνάντηση, η οποία δεν υπήρξε. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η ένταση προφανώς έχει πάντα δύο μέρη και το να βλέπει κανείς παραδείγματος χάρη κάποιοι να επιτίθενται στα οχήματα της αστυνομίας ή να προσπαθούν να τα καταστρέψουν δεν είναι μία εικόνα που συνάδει με αιτήματα που δικαίως προβάλλονται και που θα έπρεπε να είναι σε μία εντελώς διαφορετική λογική συλλογικής έκφρασης».

«Εγώ προσωπικά και δημόσια είχα απευθύνει έκκληση προκειμένου να υπάρξει συζήτηση και διάλογος όλη την προηγούμενη εβδομάδα προς τους εκπροσώπους των αγροτών αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στις καταγγελίες αγροτών ότι με την δορυφορική καταγραφή των εκτάσεων τους κατέληξαν να εισπράξουν λιγότερα χρήματα. «Το λεγόμενο monitoring, δηλαδή η καταγραφή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από δορυφόρο είναι μία επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να κρίνονται επιλέξιμα τα αγροτεμάχια προς επιδότηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα action plan, τα δύο σχέδια δράσης που διαμορφώσαμε και υλοποιούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητηθεί θα έλεγα ακόμη ευκρινέστερη καταγραφή μέσω του monitoring των αγροτεμαχίων. Εκεί νομίζω ότι όντως έχει υπάρξει ένα πρόβλημα και θα συμφωνήσω με την παρατήρηση που έκανε κάποιος αγρότης το πρωί που είχατε κάποια επικοινωνία, διότι όντως πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσα από την μεγάλη ευαισθησία που ουσιαστικά έπρεπε να υπάρχει κατά τη καταγραφή του δορυφόρου έχουμε ουσιαστικά βγει εκτός», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Και συνέχισε: «Γι’ αυτό το λόγο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, την προηγούμενη εβδομάδα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης όταν δώσαμε μία συνέντευξη Τύπου ότι επειδή έχουμε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα στο τέλος, ελπίζω, αυτής της εβδομάδος να έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει μία πλατφόρμα ούτως ώστε να μπορούν να υποβάλουν όλοι αυτοί οι αγρότες μία αίτηση θεραπείας και με δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία φυσικά να παίρνουν τα χρήματα που δικαιούνται».

Για τα χρήματα που τελικώς έχουν καταβληθεί στους αγρότες ο Κώστας Τσιάρας διευκρίνισε ότι «όντως σε σχέση με πέρσι που ήταν περισσότερα τα χρήματα φέτος είναι κατά 100 – 110 εκατ. λιγότερα. Είναι 363 εκατ. ευρώ τα χρήματα τα οποία δόθηκαν για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης».

«Αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρσι όντως δόθηκαν λιγότερα χρήματα. Πέρσι δόθηκαν 476 εκατ. Φέτος δόθηκαν 363 εκατ. Πρέπει όμως να δούμε γιατί δόθηκαν λιγότερα. Διότι περίπου 44.350 αγρότες έχουν μπει σε μια διαδικασία περαιτέρω ελέγχου, άρα δεν έχουν πάρει τα χρήματα, που δικαιούνται. Γιατί περίπου 13.000 και πλέον κτηνοτρόφοι δεν είχαν την δυνατότητα να πάρουν επιλέξιμους βοσκοτόπους γιατί ακριβώς δεν ακολουθήσαμε την παλιά ‘συνταγή’ των εικονικών βοσκοτοπίων που μπορούσε κάποιος από μια νησιωτική περιοχή να δηλώνει στην ηπειρωτική Ελλάδα και μείναμε σε ένα μοντέλο του να μπορεί να δηλώνει βοσκοτόπους είτε στον δικό του νομό είτε σε όμορους νομούς. Και βεβαίως γιατί υπήρχαν από το monitoring (…) οι εξαιρέσεις κάποιων αγροτεμαχίων. Όλα αυτά, όμως, είναι θέματα ή ζητήματα τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα μέσω ενστάσεων να εξεταστούν και πιθανόν αυτό το ποσό να φτάσει να είναι το ίδιο με το περσινό», υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επιπλέον αναφέρθηκε στις καταβολές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στον πρωτογενή τομέα. «Πρέπει να δει κανείς ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι προφανώς αυτή η προσπάθεια έχει συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές. Πρέπει εδώ να δούμε ότι από τη στιγμή που ουσιαστικά ξεκλείδωσαν οι πληρωμές μετά την αποδοχή του δευτέρου σχεδίου δράσης, που υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια σειρά πληρωμών για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν σας ανέφερε τυχαία την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής (σ.σ. ενίσχυσης), ούτε τα τέσσερα προγράμματα που πληρώθηκαν. Διότι το επόμενο διάστημα θα πληρωθεί το Μέτρο 23 και μιλάω μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα πληρωθεί η αποζημίωση για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου του ‘Daniel’ στη Θεσσαλία. Θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Θα πληρωθούν τα 8 παλιά προγράμματα, εννοώ τα περσινά, τα οποία ήταν σε εκκρεμότητα και είχαν καθυστερήσει, που είναι πόροι του ΠΑΑ δηλαδή του δεύτερου πυλώνα. Και βεβαίως θα πληρωθεί και η ολοκλήρωση της βασικής ενίσχυσης», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ σε καταβολές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προς όλους τους Έλληνες παραγωγούς και αυτή η προσπάθεια έχει ουσιαστικά τώρα την ολοκλήρωσή της», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

