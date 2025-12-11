Τσιάρας στον Realfm 97,8: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να βρούμε τρόπους παράτασης χρόνου για τη χαμηλή κλειδωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Αναφορικά με την χθεσινή ενημέρωση που έκανε σε βουλευτές της ΝΔ στα γραφεία του κόμματος ο Κώστας Τσιάρας σχολίασε: «Ήταν ζωηρή αλλά υγιής (σ.σ. συζήτηση) θα μπορούσα να πω ταυτόχρονα. Είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές και βεβαίως ετέθησαν όλα τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν ως φορείς των μηνυμάτων των τοπικών κοινωνιών που απευθύνονται. Και νομίζω ότι δόθηκαν και πάρα πολλές απαντήσεις σε σχέση με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για την μετάβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε ερώτηση για το εάν οι βουλευτές της ΝΔ έθεσαν θέμα ότι κακώς μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε: «Δεν ακούστηκε έντονα αυτό. Από ένα δύο συναδέλφους ακούστηκε που εγώ μπορώ τουλάχιστον να θυμάμαι για χθες».

«Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η μεταρρύθμιση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη μετάβαση του φυσικά στην ΑΑΔΕ είναι μία πολύ σκληρή και μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση διότι ουσιαστικά έρχεται να απαντήσει σε παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν. Σε αυτή την προσπάθεια σίγουρα υπάρχουν αντιστάσεις αλλά η απόφαση της κυβέρνησης να πάμε σε μία εποχή κάθαρσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω ότι είναι όχι μόνο ειλημμένη αλλά δείχνει και τον πραγματικό δρόμο», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας.

Και πρόσθεσε: «Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή που ζήτησε να αναλάβω τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ταυτόχρονα μου ζήτησε να βρούμε λύσεις σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι όλοι ήξεραν πως αφορούσε σε μία προβληματική κατάσταση, σε μία προβληματική πραγματικότητα για την οποία έπρεπε να βρούμε λύσεις και να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικά και οδηγός όλων αυτών των εξελίξεων και ενδεχομένως η εξήγηση όλων αυτών που στην πορεία παρουσιάστηκαν».

«Εγώ καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου μαζί με όλα τα άλλα δεδομένα έρχεται να προστεθεί και η καθυστέρηση στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεν γινόταν να εξυγιάνουμε έναν προβληματικό οργανισμό αν δεν υπήρχαν και κάποιες συνέπειες όπως αυτή της καθυστέρησης. Ούτε από την άλλη πλευρά να ζητάμε αφενός μεν να εκκαθαρίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη όταν πάμε να τον βελτιώσουμε, να τον εξυγιάνουμε, να δημιουργήσουμε μία εντελώς νέα συνθήκη και αυτό να έχει κάποιες συνέπειες και πάλι να διαμαρτυρόμαστε γι’ αυτό», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Η πρόσκληση για διάλογο έχει απευθυνθεί προς τους αγρότες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αλλά και από εμένα προσωπικά. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθεί κανείς γιατί αυτή τη στιγμή – τουλάχιστον από όσο γνωρίζω- αναμένουμε να συσταθεί το συντονιστικό όργανο από την πλευρά των αγροτών και αυτών που κινητοποιούνται στα μπλόκα. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Δηλαδή η πρόσκληση ακόμη και να υπάρχει από τη δική μας πλευρά, νομίζω ότι από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να απαντηθεί διότι απλούστατα δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θα συνθέτουν την συντονιστική επιτροπή των αγροτών», ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας.

«Δηλαδή όλη αυτή τη στιγμή και όλη αυτή την περίοδο υπάρχουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, υπάρχει κλείσιμο δρόμων. Στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο να προβάλλεται. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρχει μία ομάδα εκπροσώπων από τους ίδιους αγρότες και να υπάρχει μία συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Ούτε το ένα υπάρχει ούτε το άλλο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διαφορετικά αιτήματα ανά περιοχή», εξήγησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ερωτηθείς εάν ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τους εκπροσώπους των αγροτών ο Κώστας Τσιάρας είπε ότι «αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε ανάλογα με το τι ακριβώς θα παρουσιαστεί, ποια είναι η συντονιστική επιτροπή, ποια θα είναι τα θέματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε».

Για τα μέτρα που συζητά η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε: «Υπάρχουν κάποια από τα αιτήματα τα οποία νομίζω ότι έχουν απάντηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποια άλλα επίσης είναι αιτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στη βάση του πως θα βελτιώσουμε κάτι για το οποίο ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλές βήματα».

«Παραδείγματος χάριν, ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε να βρούμε τον τρόπο να παρατείνουμε τη φθηνή κλειδωμένη χαμηλή τιμή ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 ευρώ την κιλοβατώρα προκειμένου να μην υπάρχει – εντός εισαγωγικών – ανησυχία στον αγροτικό κόσμο επειδή το πρόγραμμα ΓΑΙΑ ήταν για 2+8 χρόνια με κλειδωμένη την χαμηλή τιμή για δύο χρόνια και μετά τα υπόλοιπα οκτώ χρόνια να διασφαλίζεται κατά το 1/3 να υπάρχει μία παράταση χρόνου για την χαμηλή κλειδωμένη τιμή», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για τις καταβολές χρημάτων που θα γίνουν το επόμενο διάστημα σε αγρότες και κτηνοτρόφους ο Κώστας Τσιάρας διευκρίνισε: «Υπάρχει ένα σύνολο πληρωμών για το επόμενο χρονικό διάστημα όπως είναι η εξόφληση της βασικής (σ.σ. ενίσχυσης) το γεγονός ότι στους πέντε νομούς που είχαμε καταγράψει κτηνοτρόφους που δεν μπόρεσαν να πάρουν κατανομή βοσκοτόπων άρα να μπορέσουν και να πληρωθούν τη βασική ενίσχυση, να τους δώσουμε τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Είναι η αναδιανεμητική που θα πληρωθεί. Είναι η αντισταθμιστική ενίσχυση. (…) Είναι η βιολογική γεωργία στις περιοχές του ’24 στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, που δεν είχε πληρωθεί. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικοί οικονομικοί πόροι που θα καταβληθούν προς τους αγρότες».

«Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προβλήματα. Οι καθυστερήσεις ήταν το πρώτο ζήτημα. Το γεγονός ότι είναι αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου είναι ένα ακόμα ζήτημα αλλά από την άλλη όταν επιχειρεί κανείς να εξυγιάνει έναν οργανισμό και να δημιουργήσει κανείς τη συνθήκη της διαφάνειας καταλαβαίνει κανείς πως αυτές οι συνέπειες είναι οι ελάχιστες που μπορεί να υπάρχουν σε μία πραγματικά δύσκολη μεταρρύθμιση που στο τέλος της ημέρας θα είναι υπέρ των έντιμων αγροτών και υπέρ του ελληνικού πρωτογενούς τομέα», κατέληξε ο Κώστας Τσιάρας.