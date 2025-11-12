Τσιάρας στον Realfm 97,8: Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν προκαλέσει ένταση – Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα - Real.gr

Για τις πληρωμές των επιδοτήσεων αλλά και για την ευλογιά των αιγοπροβάτων μίλησε ο Κώστας Τσιάρας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Υπάρχει μία ένταση λόγω της καθυστέρησης στην καταβολή των ενωσιακών πόρων, των επιδοτήσεων. Αυτό έχει προκαλέσει προβληματισμό και ανησυχία σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων της παραγωγικής Ελλάδος διότι η συνεισφορά των ενωσιακών πόρων στη συντήρηση – διατήρηση του αγροτικού και κτηνοτροφικού επαγγέλματος είναι πάρα πολύ σημαντική» είπε αρχικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρόσθεσε:

«Όλα τα προηγούμενα χρόνια και μέσα από όλα όσα διαλαμβάνονται και ως αποκαλύψεις το τελευταίο διάστημα σε κεντρικό επίπεδο και αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν κάποιοι επιτήδειοι που κατάφερναν να παίρνουν χρήματα χωρίς να τα δικαιούνται. Βεβαίως υπάρχει και η επισήμανση της Ε.Ε. ότι πριν από κάθε πληρωμή πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε συγκεκριμένοι έλεγχοι για να μη μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τη συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχων πριν από τις πληρωμές. Κάθε πληρωμή έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, άρα και κάθε έλεγχος πρέπει να έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε σε καθυστέρηση».

Ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «οι έντιμοι αγρότες, οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, οι έντιμοι παραγωγοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Αντίθετα όλη αυτή η διαδικασία ελέγχων θα λειτουργήσει στο τέλος υπέρ τους, διότι θα υπάρχει δυνατότητα αν υπάρχουν διαθέσιμοι επιπλέον πόροι, να αναδιανεμηθούν σε αυτούς ακριβώς μέσα από διαδικασίες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε».

«Η προσπάθεια που γίνεται, είναι έως το τέλος του μήνα να πληρώσουμε προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 και το Μέτρο 23. Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης είναι το μεγάλο ποσό που ανέρχεται περίπου στα 550 εκατ. ευρώ. Έως το τέλος του χρόνου γίνεται προσπάθεια ώστε να πραγματοποιηθούν αρκετές πληρωμές (είναι 8 εκκρεμή προγράμματα, οι σπάνιες φυλές, παλιά βιολογικά κ.α.), θα πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2024, υπάρχουν επίσης οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που θα πληρωθούν κ.α. Είμαστε μπροστά σε μια τεράστια προσπάθεια να ενσωματώσουμε τη διαδικασία των ελέγχων πριν από τις πληρωμές» επεσήμανε ο ίδιος.

Για την ευλογιά

«Η ευλογιά δημιουργεί μια τεράστια διακινδύνευση στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Η προσπάθεια που γίνεται για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά αφορά μεν στην απόλυτη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων, Περιφερειών και κτηνοτρόφων γιατί η εφαρμογή και η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι η αρχή και το τέλος. Σήμερα και αύριο θα ολοκληρωθεί στη Βουλή η υπερψήφιση νομοσχεδίου που αφορά αφενός σε μία ΠΝΠ που είχαμε φέρει πριν από 15 ημέρες αλλά και σε άλλες ευεργετικές διατάξεις στήριξης του κτηνοτροφικού κόσμου» τόνισε ο κ. Τσιάρας και συνέχισε λέγοντας:

«Υπάρχει σύσταση από την Κομισιόν να σκεφτούμε τον εμβολιασμό και αυτό δεν το κρύψαμε ποτέ, πρέπει όμως να απαντηθούν ερωτήματα σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον συνάδει με την επιστημονική άποψη, σε σχέση με το τι θα συμβεί εάν και εφόσον η χώρα επιλέξει να “εγκρίνει” τον εμβολιασμό. Ευρωπαϊκό εμβόλιο δεν υπάρχει, ούτε ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει που να το έχει κάνει».

Συμπλήρωσε ότι «ο Επίτροπος μας προέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε ένα ιορδανικό εμβόλιο. Καμία από τις χώρες που έχει εφαρμόσει τον εμβολιασμό δεν έχει καταφέρει να απαλλαγεί από την ευλογιά… Την όποια απόφαση δεν την παίρνει ούτε ο υπουργός, ούτε ο κτηνοτρόφος, αλλά ο αρμόδιος επιστήμονας».

Ο κ. Τσιάρας είπε ακόμη ότι «υπάρχουν κάποια στοιχεία για παράνομο εμβολιασμό. Αν αυτό έχει γίνει, έχει πυροδοτηθεί όλη αυτή η κατάσταση και έχουν δημιουργήσει την τέλεια συνθήκη για την εξάπλωση της ευλογιάς. Χρειάζεται υπευθυνότητα, συνεργασία και πρέπει να κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να κρατήσουμε τη χώρα ελεύθερη από την ευλογιά».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «εξόχως προβληματική» και πρόσθεσε: «Το επόμενο διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα, τους υπευθύνους και ποιοι είχαν τις παράνομες συμπεριφορές».

