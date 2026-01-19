Τσιάρας στον Realfm 97,8: Περίοδος μεγάλων προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα – Υπήρξε ευρωπαϊκή σύσταση να σκεφτούμε τον εμβολιασμό για την ευλογιά - Real.gr

«Το οικονομικό κομμάτι έχει κλείσει» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, αναφερόμενος στο ραντεβού των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε επίσης για το θέμα του εμβολιασμού για την ευλογιά αλλά και για τη συμφωνία Mercosur.

«Η κυβέρνηση έχει μία καθαρή και σταθερή στάση απέναντι στα ζητήματα των αγροτών. Υπήρξαν δύο προσκλήσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό προκειμένου να έρθουν οι αγρότες και να καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι του διαλόγου, έγινε αποδεκτό το αίτημά τους να μη βρίσκονται μαζί με άλλους συναδέλφους τους ώστε να μην υπάρξουν ζητήματα και κάποια θέματα να εξελιχθούν, έγινε η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης, όπως είχαν απαιτήσει οι αγρότες και με αυτά που έγιναν την περασμένη Τρίτη, το οικονομικό κομμάτι νομίζω ότι έχει κλείσει» είπε αρχικά ο κ. Τσιάρας και συνέχισε:

«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι πραγματικά μέτρα που στηρίζουν και ανακουφίζουν τον αγροτικό κόσμο. Δεν παύει όμως να αναγνωρίζει κανείς ότι αυτή η περίοδος είναι περίοδος μεγάλων προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα και αυτό αφορά σε μια γενικότερη συγκυρία που δεν αφορά μόνο στην πατρίδα μας αλλά το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχει πεδίο συζήτησης για πολύ προκλητικά ζητήματα που υπάρχουν μπροστά μας, όπως η νέα ΚΑΠ, η νέα προγραμματική περίοδος, η εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών, η ένταξη νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, ή για έναν θεσμικό φορέα που να εκπροσωπεί τους αγρότες σε θεσμικό επίπεδο, όπως το Αγροτικό Επιμελητήριο. Προσωπικά, έχω δηλώσει επίσης ότι προτίθεμαι από το τέλος του μήνα και μετά να ξεκινήσουμε συναντήσεις ανά Περιφέρεια ενόψει του διαλόγου για τη νέα προγραμματική περίοδο και τη νέα ΚΑΠ».

Ο κ. Τσιάρας πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή δήλωσε ανοιχτή σε διάλογο. Προφανώς η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει οποιαδήποτε θεσμική πρωτοβουλία που αφορά γενικότερα στη στήριξη του αγροτικού κόσμου. Προσωπικά πιστεύω ότι έπειτα από όλη αυτή την περίοδο, με αυτά που είδαμε, θέλω να πιστεύω ότι και στο μυαλό των αγροτών προφανώς είναι να κλείσει αυτός ο κύκλος. Υπήρξε μια πολύ σημαντική βοήθεια με βάση τα εξαγγελθέντα μέτρα προς τον αγροτικό κόσμο και υπάρχει και μια σειρά ζητημάτων που αποτελούν τεράστια πρόκληση και βρίσκονται μπροστά μας. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί».

Για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς

«Το θέμα της αντιμετώπισης της ευλογιάς και για το εάν πρέπει να γίνει ή όχι εμβολιασμός είναι ένα καθαρά επιστημονικό ζήτημα. Είναι κρίμα όσοι συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο να επιχειρούν με αιτιάσεις ή ακόμη και με επιχειρήματα να δημιουργήσουν μία κατεύθυνση σε ένα θέμα για το οποίο η επιστημονική γνώση έχει ενδεχομένως τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη συνεισφορά» είπε ο κ. Τσιάρας για το θέμα της ευλογιάς και υποστήριξε:

«Το ζήτημά μας είναι το εξής: πρέπει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το εμβόλιο. Υπήρξε ευρωπαϊκή σύσταση να σκεφτούμε τον εμβολιασμό. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Υπάρχει και μία άλλη πραγματικότητα: υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να έχει αδειοδοτήσει κάποιο εμβόλιο; Όχι. Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να έχει εφαρμόσει αυτό το εμβόλιο; Όχι. Υπάρχουν Τρίτες Χώρες που να έχουν εφαρμόσει τον εμβολιασμό; Η απάντηση είναι ναι. Η Ινδία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία ακόμη και το Ισραήλ. Καμία χώρα δεν κατάφερε να βγει από το ενδημικό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει αφενός τεράστιο πρόβλημα στις εξαγωγές των κτηνοτροφικών, γαλακτοκομικών προϊόντων και βεβαίως σημαίνει και σοβαρή υποβάθμιση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας μιας και οι τιμές θα βρεθούν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα και αυτό θα δημιουργήσει άλλους είδους δυσκολίες. Η απάντηση, όσο δεν εξελίσσονται άλλα ζητήματα επιστημονικά, είναι η εκρίζωση της συγκεκριμένης νόσου των αιγοπροβάτων ακριβώς γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη λύση που να μην έχεις σημαντικές επιπτώσεις».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «αν κάποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η χώρα δεν θα μπει σε ενδημικό καθεστώς μετά από εμβολιασμό, ο καθένας από εμάς θα ήταν πρόθυμος να ακούσει τον εμβολιασμό. Και σας το λέω εγώ που σε καμία περίπτωση δεν είμαι κατά του εμβολιασμού. Είμαι γιατρός όπως ξέρετε.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι μία σύσταση, όχι υποχρέωση της χώρας. Πρέπει να εφαρμοστούν πιστά τα μέτρα βιοασφάλειας. Αν δεν καταφέρουμε να εκριζώσουμε με αυτά τα μέτρα την ευλογιά, οι συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία θα είναι πραγματικά οδυνηρές και θα μας οδηγήσουν σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε όλα, αλλά λύσεις που μπορεί να καταστήσουν τη χώρα ενδημική, δεν μπορεί να προβάλλονται ως λύσεις».

Για τη συμφωνία Mercosur

«Η συμφωνία εκκολάπτεται για περισσότερα από 20 χρόνια μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Η Ευρώπη έχει λάβει πρόνοιες για να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε η παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων να γίνεται με τους όρους και τους κανόνες ασφάλειας της Ε.Ε. Αφετέρου υπάρχουν και δικλείδες που αφορούν στις ποσότητες της εισαγωγής και τη διακύμανση των τιμών. Κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Σε εμάς δεν υπάρχει κάποια επίδραση που να είναι αρνητική σε αυτή την ένταση όπως στη Γαλλία . Για εμάς τα ανταγωνιστικά προϊόντα είναι τα εσπεριδοειδή και οι ζωοτροφές. Για τα πρώτα υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα ότι πρέπει να παράγονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με το πρωτόκολλο ασφαλείας της Ε.Ε. Αν υπάρχει απόκλιση πάνω από 5% στην τιμή που διατίθεται από την ευρωπαϊκή αγορά, μπαίνουν αυτομάτως δασμοί» εξήγησε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε:

«Το θέμα είναι ότι με εξαγωγές που αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στα 35 εκατ. ευρώ, φαντάζει πολύ περισσότερο ως ευκαιρία για την Ελλάδα, παρά ως πρόβλημα».

Σε ερώτηση για το εάν όλα είναι θετικά με τη συγκεκριμένη συμφωνία, απάντησε: «Εγώ δεν είπα ότι όλα είναι καλά. Η αρνητική πλευρά είναι ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή θα γίνεται με τους κανόνες της Ε.Ε. και το δεύτερο να μη θιγεί η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών».

