Τσιάρας: Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές στους παραγωγούς - BINTEO - Real.gr

Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές «με πολύ υψηλή συχνότητα, ώστε να ανακουφιστεί ένας μεγάλος αριθμός δικαιούχων», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Σημείωσε πως οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει καθυστέρηση στις πληρωμές και διαβεβαίωσε ότι «δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους».

Προανήγγειλε ότι «μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξουν αποτελέσματα που θα δρομολογήσουν την επιστροφή όλων των χρημάτων που κάποιοι κατάφεραν να πάρουν παράνομα», εκμεταλλευόμενοι «τρύπες» του συστήματος, και υπογράμμισε ότι με τη μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ θα υπάρξει «μια διαφορετική συνθήκη σε επίπεδο πραγματικών ελέγχων».

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει «πολύ καιρό νωρίτερα» τη διαδικασία ανασυγκρότησης του Οργανισμού Πληρωμών, πριν ακόμη φτάσει στη Βουλή η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως είπε, «είναι μια προσπάθεια να φέρουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια νέα εποχή διαφάνειας» και ήδη έχει συσταθεί ειδική ομάδα με την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και στελέχη του υπουργείου, που ελέγχει «όλες τις λεγόμενες ύποπτες επιδοτήσεις».

Αναφορικά με την ευλογιά και την εκρίζωσή της είπε ότι απαιτείται απόλυτη συνεργασία όλων, των κτηνοτρόφων, των Περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς «είναι εθνικής σημασίας να συνεργαστούμε όλοι και να αφήσουμε την ευλογιά πίσω μας».

Ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για εντατικοποίηση ελέγχων σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και Περιφέρειες, ενώ προειδοποίησε ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί ευθύνη όλων, σημειώνοντας ότι «πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε ζωντανή την κτηνοτροφία στη χώρα μας. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος».

Τέλος, μιλώντας για τις εκτεταμένες πυρκαγιές, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να τυποποιηθούν διαδικασίες για την ταχεία αποζημίωση των πληγέντων.

«Είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας και υποχρέωση της κυβέρνησης να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα από τις φωτιές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ξεκαθαρίστηκαν οι αρμοδιότητες και δρομολογούνται τα απαραίτητα βήματα για να δοθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η χείρα βοηθείας στους πληγέντες».