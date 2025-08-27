Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι εδώ και δύο μήνες λειτουργεί ειδική ομάδα με τη συμμετοχή της οικονομικής αστυνομίας και της ΑΑΔΕ, έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και δεκάδες περιπτώσεις έχουν ήδη παραπεμφθεί στον εισαγγελέα.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεκινήσει τις πληρωμές από τη επόμενη εβδομάδα τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Ρογκάκου και της Κασσιανής Βραχά, καθώς και στον ρ/σ«MAXFM».

Ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες δεν έχουν κανένα λόγο ανησυχίας για τις ενισχύσεις που δικαιούνται, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα πως όσοι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις θα δώσουν τα λεφτά πίσω και αναφέρθηκε στις αποζημιώσεις για την ευλογιά, αλλά και στις δαπάνες για τις ζωοτροφές, υπογραμμίζοντας ότι είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη.

Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, ο αρμόδιος υπουργός σημείωσε πως ορισμένες από αυτές οφείλονται στην προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως «για να εξυγιάνουμε τον Οργανισμό πρέπει να γίνουν διαδικασίες που στο παρελθόν δεν γίνονταν. Δεν θα υπάρξει εμπλοκή στη ροή των ενισχύσεων από την Ευρώπη».

Όπως δήλωσε μάλιστα «κάθε φορά που προκύπτει κάτι καινούργιο, μένω έκπληκτος με τον τρόπο που κάποιοι μετέρχονταν για να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις», επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε ένα σύστημα «που υποτίθεται πως διασφάλιζε τη νομιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα επέτρεψε σε επιτήδειους να παίρνουν χρήματα που δεν δικαιούνται».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στάθηκε και στο ζήτημα των ζωονόσων, τονίζοντας ότι τα μέτρα δεν αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο αλλά ορίζονται από τη Ε.Ε. Υπογράμμισε ότι οι αποζημιώσεις για την ευλογιά ανά θανατωθέν ζώων είναι 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα και 220 ευρώ για τα υπόλοιπα.

«Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνονται αποζημιώσεις σε αυτό το ύψος. Πρόκειται για μια πραγματική οικονομική ανάσα για τους κτηνοτρόφους», επισήμανε, εξηγώντας πως το τελικό ύψος των αποζημιώσεων εξαρτάται από την πλήρη καταγραφή καθώς «άλλο να μιλάμε για 500 και άλλο για 1.500 ζώα. Για αυτό χρειαζόμαστε πρώτα να ηρεμήσει η κατάσταση».

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει εγκρίνει 62 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές προς ζώα που βρέθηκαν σε εγκλεισμό ή θανατώθηκαν μετά από ένα χρονικό διάστημα, συμπληρώνοντας ότι αυτά τα χρήματα αφορούν και μέχρι τον Ιούνιο.

Τέλος, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως “«οι Έλληνες πολίτες θυμούνται πολύ καλά τι ζήσαμε την περίοδο 2015-2019. Η χώρα ήταν παρίας της Ε.Ε., οι τράπεζες κλειστές. Οποιαδήποτε σύγκριση με το σήμερα δείχνει μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα».