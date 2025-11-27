Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου - Real.gr

Quantcast
Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια – Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

09:28, 27/11/2025
Tην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» προαναγγέλλει o Αλέξης Τσίπρας με βίντεο στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται αιχμηρές δηλώσεις εναντίον του ίδιου και του βιβλίου του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον Δημήτρη Κουτσούμπα,  αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, με τον Αλέξη Τσίπρα να λέει: «Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια».

Στο βίντεο ακούγεται και το τραγούδι των Olympians «Αλέξης» και ο στίχος «πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης».

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένω όλους», αναφέρει στο τέλος του βίντεο ο πρώην πρωθυπουργός.

Δείτε το βίντεο:

 

 

 

